Лесной питомник для обеспечения саженцами СКФО появится в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 мая. /ТАСС/. Постоянный лесной питомник на площади 20 га будет создан в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Питомник создается по инициативе министра природных ресурсов и экологии РСО-Алания Чермена Мамиева в Северной Осетии в Год экологии. Он будет обеспечивать не только республику, но и соседние регионы качественным посадочным материалом в целях озеленения населенных пунктов и создания лесных насаждений на землях, где их не было ранее", - говорится в сообщении.

В питомнике будут использованы самые современные технологии выращивания посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами. Предполагается получение широкого ассортимента кустарников и деревьев, в том числе хвойных, обладающих повышенной способностью к выделению фитонцидов. А это, в свою очередь, будет способствовать очищению воздуха в республике.

"Учитывая растущую потребность в качественном декоративном посадочном материале, просто необходимо развивать это направление в Северной Осетии. Это значительно расширит ассортимент и качество саженцев декоративных древесно-кустарниковых пород. Дальнейшее взаимодействие лесоводов и ученых в решении этих непростых задач должно принести заметный положительный эффект", - привела пресс-служба слова начальника отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Минприроды республики Инги Тигиевой.