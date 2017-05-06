Лесной питомник для обеспечения саженцами СКФО появится в Северной Осетии

Боксер Саламов завоевал два региональных пояса, победив Маркича в Новой ЗеландииСпорт 6 мая, 12:09
Эксперт: хоккеистам сборной России нельзя подходить к игре с итальянцами расслабленнымиСпорт 6 мая, 12:03
ТАСС и "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России"Общество 6 мая, 11:50
Бывший чемпион мира по боксу Градович проведет следующий бой в сентябреСпорт 6 мая, 11:44
Организаторы ожидают, что матчи чемпионата мира по хоккею посетят более 600 тысяч человекСпорт 6 мая, 11:11
СМИ: китайский клуб предложил Терри контракт с зарплатой €29 млн в годСпорт 6 мая, 10:46
СМИ: Месси достиг договоренности о новом контракте с "Барселоной"Спорт 6 мая, 10:30
Георгиевская лента: от высокой награды к символу ПобедыОбщество 6 мая, 10:20
Нарисованные фельдшером письма-открытки войдут в летопись "Бессмертного полка" СевастополяОбщество 6 мая, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 6 мая. /ТАСС/. Постоянный лесной питомник на площади 20 га будет создан в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"Питомник создается по инициативе министра природных ресурсов и экологии РСО-Алания Чермена Мамиева в Северной Осетии в Год экологии. Он будет обеспечивать не только республику, но и соседние регионы качественным посадочным материалом в целях озеленения населенных пунктов и создания лесных насаждений на землях, где их не было ранее", - говорится в сообщении.
В питомнике будут использованы самые современные технологии выращивания посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами. Предполагается получение широкого ассортимента кустарников и деревьев, в том числе хвойных, обладающих повышенной способностью к выделению фитонцидов. А это, в свою очередь, будет способствовать очищению воздуха в республике.
"Учитывая растущую потребность в качественном декоративном посадочном материале, просто необходимо развивать это направление в Северной Осетии. Это значительно расширит ассортимент и качество саженцев декоративных древесно-кустарниковых пород. Дальнейшее взаимодействие лесоводов и ученых в решении этих непростых задач должно принести заметный положительный эффект", - привела пресс-служба слова начальника отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Минприроды республики Инги Тигиевой.