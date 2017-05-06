На крымско-татарском празднике "Хыдырлез" приготовили гигантский чебурек

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БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН (Республика Крым), 6 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крымские повара пожарили гигантский чебурек на национальном празднике "Хыдырлез", который проходит под Бахчисараем. Блюдо длиной почти три метра могло бы претендовать на мировой рекорд, считают организаторы акции.
"Хыдырлез" - тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями и играми.
В этом году центральным событием праздника стало приготовление гигантского чебурека. Его изготовление превратилось в настоящую спецоперацию: порядка шести поваров около 20 минут перекладывали чебурек на металлическую решетку, которую затем опустили в кипящее масло. Сам процесс был пожароопасным, поэтому импровизированную кухню на "Хыдырлезе" охраняли пожарные.
Приготовление чебурека обошлось в 180 тыс. рублей, на него ушло 1,3 тонны масла, полтора мешка муки и около 14 кг мяса.
По словам организаторов, этот чебурек мог бы претендовать на звание самого большого в мире. "Последний мировой рекорд чебурека был два метра и два сантиметра. Этот чебурек составляет два метра и 50 сантиметров", - рассказал журналистам повар Эмиль Алиев.
"Хыдырлез" - древний праздник, символизирующий наступление тепла и приход лета. Его название происходит от имен двух мусульманских святых - Хыдыра и Ильяса.
В этом году, по словам организаторов, "Хыдырлез" соберет до 50 тыс. человек.
"Хыдырлез" в Крыму отмечали всегда, но такой размах этот праздник приобрел только после воссоединения Крыма с Россией, рассказывал ранее ТАСС депутат Госдумы Руслан Бальбек. Праздник направлен на поддержку и развитие национальных культур проживающих на полуострове народов.
На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.