Спасатели водрузили Знамя Победы на вершину камчатского вулкана Крестовский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне водрузили Знамя Победы на вершину вулкана Крестовский, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края совершили восхождение на вулкан Крестовский, где водрузили Знамя Победы", - говорится в сообщении.
Вулкан Крестовский, высота которого составляет 4 тыс. 57 м над уровнем моря, находится в центре полуострова Камчатка, к западу от Ключевского вулкана. Его возраст оценивают в 50-60 тыс. лет.