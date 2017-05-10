О долгах за капремонт жители Пермского края смогут узнать у бота в соцсетях

ПЕРМЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Фонд капитального ремонта Пермского края запустит бота, который будет отвечать на самые распространенные вопросы жителей региона в популярных соцсетях и мессенджерах, рассказал в среду ТАСС и. о. начальника отдела IT-технологий Фонда капремонта Прикамья Александр Тощевиков.

"Мы планируем запустить бота в начале июня. Сейчас поток звонков на горячую линию фонда очень большой, много вопросов по одной и той же теме, поэтому мы решили оптимизировать работу с населением - часть жителей региона сможет получить ответы на свои вопросы у бота", - пояснил Тощевиков.

По его словам, бот в социальных сетях сможет ответить пермякам на вопросы о задолженности, пени и предоставлению льгот на оплату капитального ремонта жилья. "Сейчас решается вопрос с финансированием технического обслуживания бота. Планируется, что оно будет осуществляться из средств регионального бюджета и составит порядка 7-8 тыс. рублей в месяц", - отметил начальник отдела IT-технологий Фонда капремонта края.

На сегодняшний день жители Пермского края могут задавать вопросы специалистам фонда через сайт и социальные сети, а также по телефону. По данным фонда, по телефону сотрудники горячей линии принимают около 2,3 тыс. звонков в течение недели.