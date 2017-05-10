О долгах за капремонт жители Пермского края смогут узнать у бота в соцсетях

МЮ: документы по трансферу Погба из "Ювентуса" находятся у ФИФА с августа 2016 годаСпорт 10 мая, 10:22
Судовладельцы могут не успеть получить госсубсидии на проценты по кредитам и лизингу судовТранспорт 10 мая, 10:20
О долгах за капремонт жители Пермского края смогут узнать у бота в соцсетяхВ стране 10 мая, 10:06
КДК РФС рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 10 мая, 10:04
Навратилова: теннисистам пора оставить Шарапову в покоеСпорт 10 мая, 9:53
Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержан более чем на 12 часовНовости Урала 10 мая, 9:45
Путин ввел усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в РФОбщество 10 мая, 9:37
Умер кинокритик Даниил ДондурейКультура 10 мая, 9:33
Путин заявил новому президенту Республики Корея о готовности развивать сотрудничествоПолитика 10 мая, 9:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕРМЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Фонд капитального ремонта Пермского края запустит бота, который будет отвечать на самые распространенные вопросы жителей региона в популярных соцсетях и мессенджерах, рассказал в среду ТАСС и. о. начальника отдела IT-технологий Фонда капремонта Прикамья Александр Тощевиков.
"Мы планируем запустить бота в начале июня. Сейчас поток звонков на горячую линию фонда очень большой, много вопросов по одной и той же теме, поэтому мы решили оптимизировать работу с населением - часть жителей региона сможет получить ответы на свои вопросы у бота", - пояснил Тощевиков.
По его словам, бот в социальных сетях сможет ответить пермякам на вопросы о задолженности, пени и предоставлению льгот на оплату капитального ремонта жилья. "Сейчас решается вопрос с финансированием технического обслуживания бота. Планируется, что оно будет осуществляться из средств регионального бюджета и составит порядка 7-8 тыс. рублей в месяц", - отметил начальник отдела IT-технологий Фонда капремонта края.
На сегодняшний день жители Пермского края могут задавать вопросы специалистам фонда через сайт и социальные сети, а также по телефону. По данным фонда, по телефону сотрудники горячей линии принимают около 2,3 тыс. звонков в течение недели.