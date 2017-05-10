Построенное в Хабаровске судно "70 лет Победы" будет возить по Амуру гостей из Китая

ХАБАРОВСК, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Пассажирское скоростное судно "70 лет Победы", головное судно проекта А45-2, построенное на Хабаровском судостроительном заводе, летом 2017 года выйдет на маршрут Хабаровск - Фуюань (КНР). Об этом журналистам рассказал заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Артем Сердюков.

"Мы провели тестовую поездку в китайский Фуюань, где представили возможности судна "70 лет Победы" китайской стороне. Хабаровский судостроительный завод сдал судно в эксплуатацию в 2016 году, в этом году мы хотим, чтобы оно прошло окончательную "обкатку" на маршруте Хабаровск - Фуюань. Если китайской стороне понравится, как оно работает, можно будет рассчитывать на заказы на производство судов этой же серии на нашем заводе", - сказал Сердюков по итогам поездки в Фуюань.

Он напомнил, что на маршруте по Амуру до китайского города и обратно сейчас работает по шесть теплоходов с каждой стороны: "Полесье" и "Лунтян". Они перевозят за один раз по 50 пассажиров, а новое судно может брать до 100 пассажиров, кроме того, оно быстрее предшественников. "Судно заменит два "Полесья". Перевозчики уже договорились между собой, суда на маршруте будут чередоваться", - уточнил замминистра.

Он добавил, что использовать единственное судно проекта А45-2 на внутрикраевых регулярных перевозках на Нижнем Амуре пока рискованно, в случае ЧП нет другого судна, чтобы вызволить пассажиров. "Навигацию для регулярных рейсов на Нижний Амур мы не сможем открыть, пока не будут достроены на Хабаровском судостроительном заводе еще два дополнительных судна", - пояснил он. Планируется, что суда будут построены в 2017-2018 гг.

Тесты для китайской стороны

На борту судна во время тестового рейса в КНР находились представители Хабаровского судостроительного завода, компании-проектанта судна из Санкт-Петербурга, руководители туристических фирм. За один час они преодолели путь от речного вокзала Хабаровска до причала в Фуюане. Пассажирами были пройдены все необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля.

На китайском берегу гостей из России встречали представители мэрии Фуюаня, после чего состоялись переговоры между российскими и китайскими властями, а также туристическими фирмами двух стран. В обратный рейс вместе с хабаровчанами отправились представители мэрии Фуюаня и китайские бизнесмены. Они высоко оценили комфорт и технические возможности нового теплохода.

Фуюань - административный центр уезда Фуюань городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян, расстояние по Амуру до китайского города составляет 65 километров. По данным управления по туризму правительства Хабаровского края, в навигацию 2016 года въезд китайских туристов по Амуру из Фуюаня в Хабаровск возрос на 35,1% и превысил 20,65 тыс. человек. Суммарный доход гостиниц, кафе и ресторанов, магазинов города от обслуживания посетителей из города Фуюань составил около 2 млрд рублей.

Головное судно проекта А45-2

Водоизмещение пассажирского быстроходного судна (глиссера) составляет 68 тонн, экипаж - пять человек, скорость - до 70 км/ч. Благодаря небольшой осадке судно можно будет использовать и на небольших реках, и при малых уровнях воды в Амуре. Заказчиком судна выступил "Хабаровскводтранс", который осуществляет не только внутренние речные перевозки, но и чартерные поездки по Амуру в соседний китайский город Фуюань. Финансирование строительства судов выполняется по лизинговой схеме совместно с "Гознак-лизингом".

В сентябре 2016 года теплоход "70 лет Победы" принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На рейде острова Русский он принял на свой борт президент РФ Владимира Путина, который высоко оценил достоинства быстроходного пассажирского судна.

Хабаровский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке и подводных крыльях, маломерных прогулочных судов, океанских траулеров и рефрижераторов. С 1951 года на заводе построено более 350 кораблей.