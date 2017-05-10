Служба адаптации для переселенцев из-за рубежа появится на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Служба адаптации для соотечественников, которые переселяются в дальневосточные регионы из-за рубежа, начнет работать в ДФО с июня этого года, ее работу организуют Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), сообщает в среду пресс-служба Минвостокразвития.
"В июне мы планируем создать эту службу и запустить ее в работу. Задачами службы будет являться помощь как гражданам других государств, которые только хотят переехать в Россию, так и тем, кто уже переехал на Дальний Восток", - цитируются в сообщении слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.
В первые месяцы служба адаптации будет работать в пилотном режиме и помогать староверам, прибывающим на Дальний Восток. Для этого будет организована горячая линия по телефону и в интернете, где будут работать профессиональные юристы, вопросы которым сможет задать любой человек.
С помощью специальной службы планируется сократить издержки людей, которые переселяются из одной страны в другую. Она поможет сформировать пакет документов, необходимых для переезда в Россию, и окажет содействие в размещении на Дальнем Востоке. В дальнейшем планируется закреплять за переезжающими семьями кураторов от региональных администраций, они будут оказывать содействие в конкретном муниципальном образовании, где стали жить переселенцы.
"Это помощь в получении образования, поиска соответствующего детского сада для детей, регистрацией в поликлиниках. То есть весь круг обычных бытовых вопросов. Придется индивидуально работать с каждым человеком, помогая ему решить ежедневные проблемы", - цитируются в сообщении слова Качаева.
Программа по переселению соотечественников из-за рубежа действует с 2006 года, ее участники получают помощь в размере 240 тысяч рублей, члены их семей - 120 тысяч рублей. Эти деньги они могут направить на любые цели. Также государство обеспечивает участникам программы переселения оплату переезда, провоза багажа, компенсацию платежей, связанных с оформлением гражданства. При переезде на Дальний Восток размер финансовой помощи увеличивается; в 2016 году благодаря реализации программы на Дальний Восток переехало более 7 тысяч человек.