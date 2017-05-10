Сильный ветер парализовал работу переправы через Обь в ЯНАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Сильный ветер парализовал работу переправы через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, временно для перевозки жителей запустят вертолеты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Сильный ветер на переправе Салехард - Лабытнанги повлиял на работу судов на воздушных подушках, движение закрыто. Сегодня видимость на переправе снижена, перевозка людей возобновится, как только погодные условия позволят безопасно эксплуатировать этот вид транспорта", - сказали в пресс-службе.
По данным властей региона, принято решение запустить вертолеты для перевозки жителей из Салехарда в Лабытнанги. "Сегодня, 10 мая, в 17:00 (15:00 мск) из аэропорта Салехард состоялся первый рейс в Лабытнанги. Завтра первый вертолет из Салехарда вылетает утром. Стоимость пассажирского билета более 1 тыс. рублей", - добавили власти.
Как сообщают синоптики, в среду, 10 мая, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление, связанное с усилением ветра. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду, в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском, по северу Пуровского и Надымского районов порывы 13-18 метров в секунду. Облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки - снег, дождь. Температура ночью до минус 10 градусов, днем плюс 2.