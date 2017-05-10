Строительство трассы "Таврида" начнется 12 мая с закладки памятного камня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Строительство федеральной трассы "Таврида", которая пройдет от Керчи до Севастополя, начнется 12 мая с закладки памятного камня. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
"В мероприятии (по закладке памятного камня, символизирующего начало строительства и реконструкции автомобильной дороги - прим. ТАСС) примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт", - говорится в сообщении.
Ранее в Крыму шли подготовительные работы к строительству данной дороги.
Трасса "Таврида", которая строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, должна стать важным объектом транспортной инфраструктуры Крымского полуострова. Она соединит Керченский мост с Симферополем и Севастополем.
Завершение строительства дороги запланировано на конец 2020 года, при этом первая очередь должна быть сдана в конце 2018 года. Ранее Росавтодор и подрядная организация оценили стоимость строительства трассы в 138,948 млрд рублей.