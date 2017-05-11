Круизный сезон на Камчатке открылся заходом лайнера Silver Shadow

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый круизный сезон открылся в четверг на Камчатке заходом круизного лайнера Silver Shadow, на котором путешествуют около 400 пассажиров. Судно прибыло на полуостров из Японии, сообщила ТАСС заместитель руководителя агентства по туризму Камчатского края Марина Анищенко.

"Первый заход круизного лайнера состоялся сегодня. Это судно Silver Shadow, на борту которого 368 пассажиров. Лайнер прибыл из Японии и уже сегодня вечером отправится в США. В Петропавловске-Камчатском туристы осмотрят достопримечательности", - рассказала Марина Анищенко.

Круизный лайнер Silver Shadow компании Silversea был построен в 2000 году, имеет длину 182 метра и способен разместить на борту до 466 пассажиров. Уже 14 мая на Камчатке ждут еще один круизный лайнер - Celebrity millennium, на котором одновременно могут путешествовать до 2 тысяч пассажиров.

"По предварительным данным, в этом году на Камчатку придет 12 круизных судов, столько же, сколько и в 2016 году. Они доставят примерно 5,5 тысяч туристов. Ожидается, что значительная часть путешественников будет из США, Японии, Китая", - сказала собеседник.

При заходе лайнеров в порт Петропавловска-Камчатского туристам будет предоставлен 72-часовой безвизовый режим. Однако, как правило, круизные суда задерживаются в Петропавловской гавани не более чем на сутки. За это время туристы успевают посетить достопримечательности Петропавловска-Камчатского, отправиться в однодневные экскурсии к вулканам, а также посетить с помощью вертолетных экскурсий Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон.