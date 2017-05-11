Иркутский губернатор просит премьера РФ поддержать полную версию госпроекта по Байкалу

ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в правительство РФ с просьбой поддержать проект «Байкал: великое озеро великой страны» (БВОВС) в полной версии, включающей разделы по социально-экономическому развитию территорий.

"Я написал письмо премьер-министру и министру природных ресурсов, чтобы поддержать эту составленную программу. Над ней очень долго работали многие министерства, ведомства, эксперты. Пока официальной реакции у меня нет", - сообщил на пресс-конференции глава региона.

Сокращение в пользу экологии

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ подвергло паспорт проекта БВОВС серьезному сокращению, предложив новую редакцию документа, получившего название "Уникальный Байкал". В него включены исключительно природоохранные мероприятия. При этом изначально новый приоритетный проект позиционировался как комплексный, основанный на принципах устойчивого развития и ориентированный на развитие Байкальской природной территории в целом.

Иркутский губернатор предположил, что позиция Минприроды может быть объяснена соображениями экономии бюджетных средств. "Цифра, которая получилась (бюджет проекта БВОВС, включая расходы на строительство крупных инфраструктурных объектов - прим.ТАСС) - 635 млрд руб. - весьма внушительная, - считает Левченко. - Тем не менее, это аргументированные расчеты, объективная аналитика. И я, естественно, я с этой программой согласен".

Идеология не нарушена

Глава Минприроды РФ Сергей Донской ранее сообщал, что решение министерства по изменению концепции развития Байкала "идеологию (проекта) не нарушает". Он пояснил, что министерству в качестве первоочередной была поставлена задача подготовить предложения по экологической реабилитации Байкала. По его словам, специалисты Минприроды "написали, что в высокой степени готовности есть еще блоки, связанные с туризмом, с социально-экономическим развитием и вообще в целом с развитием БПТ". Донской добавил, что если в министерство поступит поручение от правительства, то социально-экономические разделы будут возвращены в проект.

Эксперты - за устойчивое развитие

Позицию Иркутской области поддержали также и в соседней Бурятии, где беспокоятся, в частности, о социальном благополучии местного населения в условиях экологических ограничений на Байкальской природной территории (БПТ). Как отмечала ранее в беседе с ТАСС председатель комитета по туризму Минэкономики Бурятии Баярма Цыдыпова, "в паспорт проекта закладывались предложения по строительству туристских кластеров, развитию новых территорий - Баргузинcкого и Курумканского районов, Северобайкальска, лечебного курорта Хакусы, мыса Котельниковский". По ее словам, в условиях ограничений непонятно, "что делать местному населению", "как развивать территории, строить туристскую инфраструктуру".

Пора снижать антропогенную нагрузку

Опрошенные агентством эксперты сошлись во мнении, о том, что при финансировании исключительно природоохранных мероприятий на берегу Байкала бюджетные средства будут "освоены", а Байкал - одна из визитных карточек России - так и останется в неприглядном виде. Кроме того, рост потока туристов на Байкал без развития инфраструктуры для управления туристическими потоками уже сейчас приводит к сильнейшей антропогенной нагрузке на заповедные территории Прибайкалья. В ближайшие годы без строительства специальных троп и переориентации турпотоков c особо охраняемых природных территорий на Байкале может оказаться под угрозой исчезновения целый ряд эндемиков, отмечает иркутский эколог, руководитель фонда "Возрождение земли Сибирской" Елена Творогова.