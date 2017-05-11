Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутский губернатор просит премьера РФ поддержать полную версию госпроекта по Байкалу

В стране
11 мая, 11:10 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 11, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ подвергло паспорт проекта БВОВС серьезному сокращению, предложив новую редакцию документа, получившего название "Уникальный Байкал"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Максим Каширин

ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в правительство РФ с просьбой поддержать проект «Байкал: великое озеро великой страны» (БВОВС) в полной версии, включающей разделы по социально-экономическому развитию территорий.

"Я написал письмо премьер-министру и министру природных ресурсов, чтобы поддержать эту составленную программу. Над ней очень долго работали многие министерства, ведомства, эксперты. Пока официальной реакции у меня нет", - сообщил  на пресс-конференции глава региона.

Сокращение в пользу экологии

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ подвергло паспорт проекта БВОВС серьезному сокращению, предложив новую редакцию документа, получившего название "Уникальный Байкал". В него включены исключительно природоохранные мероприятия. При этом изначально новый приоритетный проект позиционировался как комплексный, основанный на принципах устойчивого развития и ориентированный на развитие Байкальской природной территории в целом.

Иркутский губернатор предположил, что позиция Минприроды может быть объяснена соображениями экономии бюджетных средств. "Цифра, которая получилась (бюджет проекта БВОВС, включая расходы на строительство крупных инфраструктурных объектов - прим.ТАСС) - 635 млрд руб. - весьма внушительная, - считает Левченко. - Тем не менее, это аргументированные расчеты, объективная аналитика. И я, естественно, я с этой программой согласен".

Идеология не нарушена

Глава Минприроды РФ Сергей Донской ранее сообщал, что решение министерства по изменению концепции развития Байкала "идеологию (проекта) не нарушает". Он пояснил, что министерству в качестве первоочередной была поставлена задача подготовить предложения по экологической реабилитации Байкала. По его словам, специалисты Минприроды "написали, что в высокой степени готовности есть еще блоки, связанные с туризмом, с социально-экономическим развитием и вообще в целом с развитием БПТ". Донской добавил, что если в министерство поступит поручение от правительства, то социально-экономические разделы будут возвращены в проект.

Эксперты - за устойчивое развитие

Позицию Иркутской области поддержали также и в соседней Бурятии, где беспокоятся, в частности, о социальном благополучии местного населения в условиях экологических ограничений на Байкальской природной территории (БПТ). Как отмечала ранее в беседе с ТАСС председатель комитета по туризму Минэкономики Бурятии Баярма Цыдыпова, "в паспорт проекта закладывались предложения по строительству туристских кластеров, развитию новых территорий - Баргузинcкого и Курумканского районов, Северобайкальска, лечебного курорта Хакусы, мыса Котельниковский". По ее словам, в условиях ограничений непонятно, "что делать местному населению", "как развивать территории, строить туристскую инфраструктуру".

Пора снижать антропогенную нагрузку

Опрошенные агентством эксперты сошлись во мнении, о том, что при финансировании исключительно природоохранных мероприятий на берегу Байкала бюджетные средства будут "освоены", а Байкал - одна из визитных карточек России - так и останется в неприглядном виде. Кроме того, рост потока туристов на Байкал без развития инфраструктуры для управления туристическими потоками уже сейчас приводит к сильнейшей антропогенной нагрузке на заповедные территории Прибайкалья. В ближайшие годы без строительства специальных троп и переориентации турпотоков c особо охраняемых природных территорий на Байкале может оказаться под угрозой исчезновения целый ряд эндемиков, отмечает иркутский эколог, руководитель фонда "Возрождение земли Сибирской" Елена Творогова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
6
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама