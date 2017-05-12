Дорога в космос лежит через тайгу: как шесть студентов получили шанс стать космонавтами

Вначале их было 48 — студентов Сибирского государственного аэрокосмического университета и молодых специалистов предприятий Роскосмоса. Именно их в сентябре прошлого года отобрали для участия в конкурсе "Космическая одиссея". Почти полная имитация подготовки космонавтов: теоретические занятия, тренировки в спортзале, бассейне, исследования на перегрузки — и скоро претендентов осталось лишь 18.

Еще несколько месяцев особо жестких испытаний, в том числе внутри замкнутой системы жизнеобеспечения БИОС-3, в дикой тайге, в Звездном городке — и организаторы конкурса (красноярский "СоюзМаш", Объединенная ракетно-космическая корпорация и Роскосмос) объявили имена шести победителей, каждый из которых получит шанс попасть в отряд космонавтов. Среди победителей — пятеро парней и одна девушка.

— Меня немного смущало, что я оказалась единственной девушкой среди финалистов, — признается Евгения Грачева, сотрудник АО "Красмаш". — Хотелось, чтобы и другие девушки тоже победили. Но потом я перестала ощущать себя представительницей слабого пола, ведь скидок и поблажек для меня не делали.

Чум из парашюта и привет с орбиты

Одним из самых сложных испытаний второго этапа конкурса оказалось выживание в зимней сибирской тайге. После того как в 1965 году экипаж "Восхода-2" приземлился в диких местах Пермского края и три дня ждал помощи, выживание в тайге стало обязательным элементом подготовки космонавтов. Участников "Космической одиссеи" обучали навыкам выживания специалисты МЧС России и летчик-космонавт Олег Артемьев.

— Этап выживания стал для нас настоящим приключением на три дня, — рассказывает финалист "Космической одиссеи" Антон Громоздов. — Нас отвезли в тайгу в Красноярском крае. Представители МЧС помогли нам поставить палатки, оставили нас одних и только вечером пришли проверить, все ли живы-здоровы, сумели ли мы обеспечить себе нормальный быт.

— Раньше мне никогда не доводилось несколько дней ночевать в лесу, да еще зимой. Поэтому для меня это был первый опыт, — признается Евгения Грачева.

В тайге участников проекта ждали занятия по радиосвязи, ориентированию на местности, вязанию узлов, оказанию первой медицинской помощи, разведению костров, постройке укрытий из подручных средств. Герой России Артемьев показал ребятам, как за считаные минуты из жердей и парашюта построить вполне комфортный чум. Но, правда, признался — шалаш из веток, укрытых снегом, намного теплее, чем конструкция из парашюта.

Участникам проекта даже удалось установить связь с космонавтами, работающими сейчас на МКС: Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и Олегом Новицким. МКС пролетала над этим районом всего семь минут, но этого времени хватило, чтобы передать им привет с Земли.

Цена одного шага

Следующее испытание ждало финалистов "Космической одиссеи" в марте. Им предстояло освоить прыжки с парашютом — сначала в автоматическом режиме, а потом и самостоятельные, где человек сам решает, когда ему открыть парашют. А чтобы ребята научились разумно действовать в стрессовой ситуации, они должны были во время свободного падения решать арифметические и логические задачи.

— Я уже однажды прыгала с парашютом, но очень давно, в 2009 году. Это было летом, и было немного больно, отбила ноги, — признается Евгения Грачева. — А сейчас мы прыгали зимой, и приземление было мягким из-за снега. Страшнее всего было сделать шаг из самолета. Я до последнего сомневалась, смогу ли сделать этот шаг… А потом, когда летишь, думаешь только о том, как все сделать правильно, ничего себе не отбить и не сломать.

По итогам предпоследнего испытания организаторам проекта предстояло выбрать шесть финалистов, которые отправятся в Звездный городок.

— К этапу прыжков с парашютом нас осталось всего десять — самых заряженных, с горящими глазами, — говорит Антон Громоздов.

Звездная страна

После прыжков с парашютом оргкомитет "Космической одиссеи" с огромным трудом отобрал шестерых финалистов. В конце апреля они отправились в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК).

Поначалу кажется, что космонавты — обычные люди. Но как только они начинают рассказывать о своей работе, понимаешь — они другие. С другими мозгами. Уникальные. Они способны очень быстро пропускать через себя очень большой объем информации. И очень проницательны Антон Громоздов финалист конкурса "Космическая одиссея"

— Финал стоил всех нервов, всего времени, всех затраченных усилий, — уверяет Антон Громоздов. — Поездка в Звездный городок стала самым ярким и "вкусным" моментом нашей "Космической одиссеи". Это особенное место, совершенно другой мир. Там сосредоточена вся космонавтика: начиная от людей, которые ведут подготовку к полетам, и заканчивая самими космонавтами. Со многими космонавтами мы проводили вечера, пили чай. Это очень необычный опыт. Поначалу кажется, что космонавты — обычные люди. Но как только они начинают рассказывать о своей работе, понимаешь — они другие. С другими мозгами. Уникальные. Они способны очень быстро пропускать через себя очень большой объем информации. И очень проницательны. Космонавты прошли через невероятные испытания, много раз рисковали жизнью, а это меняет и отношение к жизни, и самого человека.

Больше всего сибиряки общались с космонавтом Александром Лазуткиным, автором проекта "Космическая одиссея". Он рассказал им о том, как проходила одна из самых сложных в истории российской космонавтики экспедиция на станцию "Мир", в которой Лазуткин принимал участие. За несколько месяцев полета с экипажем случилось почти все плохое, что вообще может произойти. Из-за столкновения с транспортным кораблем произошла разгерметизация одного из отсеков станции. Потом был пожар. Затем за несколько месяцев до конца экспедиции у командира корабля появились проблемы с сердцем, пришлось решать множество вопросов медицинского плана. А при приземлении не сработали тормозные двигатели, капсула очень сильно ударилась о Землю.

— Все космонавты — и молодые, и те, кто уже вышел на пенсию, но продолжает работать в Звездном городке, — оказались очень добрыми и душевными людьми. А еще они очень веселые, со своим космическим юмором. Открытые и общительные. У них свои истории, свои байки из космической жизни, — рассказывает Евгения Грачева. — Мне больше всего запомнилась такая. Один наш российский космонавт полетел на станцию на американском шаттле. Выполнил свою миссию и назад, на Землю, возвращался уже на отечественной капсуле. Приземлился в Казахстане. А когда пришло время отпуска и этот космонавт собрался выехать за границу, его не выпустили. Попросили объяснить, как он покинул Соединенные Штаты Америки, почему в паспорте нет штампа о выезде? Четыре месяца пришлось объяснять и доказывать. За это время и отпуск давно кончился.

Стыковка интересов

Специалисты Центра подготовки космонавтов встретили ребят из Сибири очень радушно. Показали им, как устроены системы электропитания, жизнеобеспечения и стыковки космических кораблей, станций "Мир" и МКС.

Участникам проекта дали возможность изучить все в ЦПК. Они наблюдали, как тренируются космонавты, как их обучают, как готовят к полету.

— Увидеть все это своими глазами — бесценный опыт. Жаль только, что нам не удалось пройти тренировки на центрифуге и в гидролаборатории — там, где космонавты в скафандре для внекорабельной деятельности весом 200 кг погружаются в бассейн и учатся выполнять необходимые операции на полном макете станции. Мне бы хотелось и самому надеть такой скафандр, погрузиться, почувствовать себя как в открытом космосе, — сетует Павел Кривенко. — Но и центрифуга, и гидролаборатория сейчас на реконструкции — даже космонавты сейчас не тренируются на этом оборудовании.

Зато участникам "Космической одиссеи" с помощью специально созданного тренажера удалось совершить виртуальный космический полет на космическом корабле "Союз".

— Пульт управления космическим аппаратом, который мы изучили, необходим в случае внештатных ситуаций. Когда космонавты садятся в ракету, ею управляют из Центра управления полетами. Специалисты центра пристыковывают ее к орбитальной станции. Посадкой на Землю тоже управляют из центра. Но если что-то пойдет не так, космонавты обязаны уметь самостоятельно управлять своей капсулой, — поясняет Евгения Грачева. — Поэтому и созданы такие тренажеры с имитацией бортовых систем, настоящие космонавты тренируются на них управлять кораблем. Нам тоже дали такую возможность. Причем занятия с нами проводили те же самые преподаватели, которые работают с настоящими космонавтами.

— Единственная разница с настоящим полетом в космос в том, что нет перегрузок. А остальное — как в реальности, — говорит Антон Громоздов. — Нас одели в скафандры, мы провентилировали их, проверили герметичность. Спасательные скафандры "Сокол" оказались не очень тяжелыми, но неудобными, ведь их изготавливают индивидуально для каждого космонавта, попавшего в отряд. Ложемент, который закрепляется в спасательном кресле, также изготавливается индивидуально. Космонавту должно быть максимально удобно в нем во время старта, стыковки и спуска с орбиты.

Спасательные скафандры "Сокол" оказались не очень тяжелыми, но неудобными, ведь их изготавливают индивидуально для каждого космонавта, попавшего в отряд. Космонавту должно быть максимально удобно в нем во время старта, стыковки и спуска с орбиты. Новичкам работать в скафандрах с чужого плеча неудобно Антон Громоздов Финалист конкурса "Космическая одиссея"

Новичкам работать в скафандрах с чужого плеча было неудобно. И тем не менее они сумели пройти всю предполетную подготовку к старту. Сели в ложемент, пристегнулись, подключились к системам корабля.

— Представьте: ты разгоняешься и выходишь на орбиту. У тебя в руках полетная документация и ты передаешь Центру управления полетами необходимые параметры. Потом в иллюминаторах появляется Земля и ты видишь, как начинает разворачиваться корабль… Все это как минимум очень приближено к реальности. Очень интересно и очень похоже на правду, — продолжает рассказ Антон Громоздов.

Мне бы в небо

Участие в "Космической одиссее" изменило финалистов. Сейчас они строят другие планы на жизнь.

— Побывав в Звездном городке, мы буквально заразились космонавтикой. Знаете, что нам сказал Лазуткин? В самом отряде космонавтов тяжело и трудно. Может быть, вам и не нужно проходить весь этот путь до конца, — признается Антон Громоздов. — Но вы должны попробовать пройти отбор в отряд космонавтов, потому что это само по себе незабываемое приключение. Сложный вопрос, удастся ли нам вообще попасть в отряд. Но то, что мы все дружно решили попытаться подать документы и пройти хотя бы первый этап заочного отбора — это точно.

Евгения Грачева тоже поняла, насколько сложна профессия космонавта. Однако настроена решительнее.

— Это нелегкий путь, но он стоит того. Уже собираю документы для отбора в отряд космонавтов. Хочу проверить судьбу — может, возьмут. Мне нравится моя работа на "Красмаше", но я убеждена — ради своей мечты можно пожертвовать многим.

Все финалисты "Космической одиссеи" категоричны: такие проекты должны проводиться и в будущем. Нужно и другим сибирским ребятам дать шанс по-настоящему "заболеть" космосом и сделать первые шаги на пути к своей мечте.

Полина Виноградова