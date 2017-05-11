«Школа превосходства»: как в Татарстане учат детей критическому мышлению и сотрудничеству

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. 54 "школы превосходства", которые работают по сингапурской системе образования, открылись в Татарстане за четыре года существования этого совместного проекта регионального Минобрнауки и сингапурской компании Educare International Consultancy. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

"Данный проект включает в себя работу со всеми представителями системы образования и учитывает передовой опыт Сингапура в осуществлении курсов профессионального развития педагогов и управленцев. Были созданы 54 школы превосходства, которые углубленно работают над развитием пяти направлений: обучение в сотрудничестве; критическое мышление; проблемно-ориентированное обучение; обучение, способствующее развитию умственной деятельности и обогащенная программа", - рассказали в пресс-службе.

Предполагается, что "школы превосходства" являются образцово-показательными для других школ республики - отсюда и такое название. Педагоги школ используют в работе инновационные программы, методики преподавания, способствующие повышению качества обучения, созданию атмосферы сотрудничества ученика и учителя.

"Сингапурское чудо" для Татарстана

Совместный проект сингапурской Educare International Consultancy и Минобрнауки Татарстана стартовал в 2013 году, в его рамках уже обучили более 30 тысяч учителей республики. Как подчеркивают в региональном Минобрнауки, сингапурские методики преподавания помогают развивать в учениках навыки сотрудничества, устного и письменного общения, критического мышления, креативного решения проблем, которые необходимы для применения полученных в школе знаний в реальной жизни.

Основной задачей проекта было не только повысить показатели ЕГЭ и ГИА, но и научить педагогов работать таким образом, чтобы ученики захотели самостоятельно учиться. До и после внедрения сингапурских методик в Татарстане провели экспериментальный опрос для оценки эффективности программы. В исследовании участвовали по две школы из каждого района республики, одна из которых внедрила программу, а другая - нет. Были отобраны два класса из 3-й и 6-й параллели, участниками исследования стали также все учителя и директора школ.

"Результаты исследования показали, что программа снабдила учителей разнообразием методов и приемов преподавания, способствующих развитию навыков сотрудничества, коммуникации, критического и креативного мышления на уроках. По мнению участников опроса, самым существенным изменением стал рывок в развитии навыков работы в команде, благоприятно влияющих на образовательную среду и мотивирующих на работу и саморазвитие", - рассказали в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Школа превосходства" глазами учителя

Цель сингапурского метода - научить школьника быстро воспроизводить сказанное учителем, активно участвовать во время обсуждения темы на уроке. Когда учитель использует данную систему, весь класс задействован, и времени хватает на каждого ребенка, рассказала ТАСС учитель средней общеобразовательной школы №9 с углубленным изучением английского языка, Динара Хуснутдинова.

"Вы на уроке можете спросить двух-трех человек, а остальные, если, к примеру, у вас 35 учеников, просидят молча. А используя эти структуры, за минуту мы можем 100% учеников задействовать, так как дети в классе сидят группами по четыре человека. Партнер А молчит, партнер Б рассказывает ему только что пройденный материал, и наоборот, а потом просто учитель спрашивает: а что сказал твой партнер? И поэтому ребенок понимает, что его сейчас спросят, что сказал его партнер, и он внимательно слушает, чтобы знать это", - пояснила она.

Кроме того, есть методика, когда пройденный материал обсуждается в группе, а затем один из представителей этой четверки пересказывает тему учителю. Также урок не проходит без физкультминутки: 10 минут ученики проходят новую тему, затем танцуют под музыку, встают в пары и повторяют, что изучали только что на уроке (технология Mix-Pair-Share - прим. ТАСС). По словам Хуснутдиновой, детям такой способ осваивания новой темы пришелся по душе.

"У меня есть первоклашки, с самого первого сентября я им повесила "парковку" - это тоже сингапурская идея. На ватмане рисуется парковка, и они туда свои мысли приклеивают, кому что нравится. Если ученик не понял пройденную тему по какому-то предмету, пишет туда, приклеивает, учитель увидел и за пять минут до начала урока объяснил. Но сейчас они мне признания в любви пишут, что урок понравился, кто-то друг другу в любви даже объясняется - если ты стесняешься, можно не подписывать и всегда свои мысли выразить", - говорит она.

Развитие проекта

Совместная с Educare International Consultancy программа продолжится в Татарстане и в 2017 году. В ее рамках учителей-выпускников проверят на предмет соответствия профессиональному стандарту и современным международным требованиям. Минобрнауки республики будет курировать "школы превосходства".