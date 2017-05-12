В Крыму официально началось строительство федеральной трассы "Таврида"

БЕЛОГОРСК (РЕСПУБЛИКА КРЫМ), 12 мая. /ТАСС/. Памятный камень, символизирующий начало строительства федеральной трассы "Таврида", был торжественно заложен в Белогорском районе республики. Трасса протяженностью почти в 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

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В церемонии открытия закладного камня приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Росавтодора Роман Старовойт. "Мы являемся свидетелями исторического события начала строительства трассы "Таврида", это знаменательное и знаковое событие для всей транспортной инфраструктуры страны. Мы неразрывно свяжем транспортную инфраструктуру республики Крым с инфраструктурой России", - отметил на церемонии Соколов.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал автодорогу "стратегически важной" для Крыма. "Трасса наряду с Керченским мостом является стратегическим для Крыма объектом. Уверен, что она будет сдана в срок, никаких опасений в этом нет", - подчеркнул он.

На табличке, закрепленной на закладном камне, указан день начала работ - 12 мая 2017 года по строительству и реконструкции автодороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарае района) федеральной трассы "Таврида".

Предельная стоимость крымского участка трассы "Таврида" составит около 140 млрд руб. в ценах 2016 года, также сообщил Соколов.

"Предельная стоимость этого объекта по решению правительства определена в пределах чуть менее 140 млрд рублей. Речь идет в ценах 2016 года, поскольку решения принимались в прошлом году", - сказал он.

Трасса - связующая нить

"Таврида" станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории республики Крым составит 237,5 км, общая протяженность с севастопольским участком составит 277,5 км. Трасса будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком АО "ВАД".

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Согласно проекту, который будет реализован в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы уже к концу 2018 года принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. На трассе будет построено 90 мостов и путепроводов, создано 17 транспортных развязок, 30 пешеходных переходов.

Принять автомобильные потоки с Керченского моста к концу 2018 года сможет и автопоход к транспортному переходу со стороны Крыма. Его строительство началось в феврале 2017 года, стоимость работ оценивается в 7,1 млрд рублей. По данным крымского Минтранса, строительство этой дороги идет в соответствии с графиком. Автоподход будет представлять собой четырехполосную трассу первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км/ч и протяженностью 8,6 км.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движение в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.