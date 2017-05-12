Автодорогу Сургут - Салехард к июлю 2018 года передадут в федеральную собственность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Автодорогу Сургут - Салехард планируют передать в федеральную собственность до 1 июля 2018 года, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"По предварительным данным, передача дороги в федеральную собственность может состояться до 1 июля 2018 года. Ввиду множества факторов, влияющих на процесс, график может быть скорректирован. Интересы автономного округа, Федерального дорожного агентства и подведомственного ему ФКУ "Уралуправтодор" совпадают. При передаче участка автодороги Сургут - Салехард в федеральную собственность уровень финансирования содержания и капитального ремонта региональных автодорог возрастет с нынешних 50% до 100%", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы "Уралуправтодора", в федеральную собственность с учетом достройки и реконструкции войдут участки региональных дорог в Ханты-Мансийском (ХМАО) и Ямало-Ненецком округах общей протяженностью 1199 км. Из них в ЯНАО - 884 км и 315 км дорог, проходящих через территорию ХМАО.

"Передача данной дороги в федеральную собственность поможет соединить между собой надежным транспортным сообщением несколько крупнейших центров Уральского федерального округа, обеспечив, тем самым, на еще более высоком уровне транспортную доступность и безопасность автомобильных перевозок в регионе", - приводит пресс-служба слова главы Росавтодора Романа Старовойта.

По словам начальника "Уралуправтодора" Алексея Борисова, конечная цель - соединить все маршруты, закрепленные за учреждением в единую транспортную артерию. Кроме того, для ликвидации разрывов на федеральной трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск принято решение о передаче в управление Росавтодора автомобильной дороги Нефтеюганск - Мамонтово (19 км), мостовой переход через протоку Юганская Обь в районе города Нефтеюганска (4,7 км), автомобильной дороги Нефтеюганск - Сургут (11 км) и автодорожного моста через Обь в районе города Сургута с подходами (11,3 км). Общая протяженность участков составит 59 км. Ожидается, что процедура передачи будет осуществлена в июле 2017 года.

О дороге

Строящаяся автомобильная дорога общего пользования регионального значения Сургут - Салехард примыкает к автомобильной дороге федерального значения Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в районе города Сургута (ХМАО) и рассматривается как участок автомобильной дороги Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард.

Проект по строительству автодороги Надым - Салехард включает в себя шесть участков общей протяженностью 344 км, уже введено в эксплуатацию 169,984 км. Для организации работы по включению в состав автодороги Сургут - Салехард автодорог или их участков, не являющихся государственной собственностью автономного округа, есть соответствующее поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина о подготовке к передаче в федеральную собственность автомобильной дороги Сургут - Салехард в границах автономного округа. Ранее Кобылкин сообщил, что у региона нет средств для строительства этой дороги и предложил передать ее в федеральную собственность.