Для строительства трассы "Таврида" будет изъято около 2 тыс. земельных участков

БЕЛОГОРСК /РЕСПУБЛИКА КРЫМ/, 12 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. земельных участков будет изъято в зоне строительства федеральной трассы "Таврида", сообщил журналистам министр транспорта республики Анатолий Волков.

"Планируется изъять около 2 тыс. земельных участков там, где будет строиться трасса", - сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в зоне строительства трассы расселению подлежат 23 домовладения в селе Укромное Симферопольского района.

"Люди получат компенсации, но все равно для людей любой переезд - это стресс. Люди идут навстречу, понимают важность строительства и то, что государство их не обманет. Я с каждым владельцем буду лично общаться. Сейчас проводится оценка и участков и домовладений, обижен никто не будет", - подчеркнул он.

Аксенов также сообщил, что угрозы экологии Крымского полуострова при строительстве трассы "Таврида" нет. "Угрозы экологии, природным ценностям, заповедным землям не будет. Это приоритетная задача. Просто так кромсать крымскую землю мы не будем", - отметил он.

Сейчас, по словам главы региона, земельные участки, по которым пройдет трасса, согласовываются с местными администрациями, чтобы "это не было в ущерб местным жителям и окружающей среде".

О трассе

12 мая в Белогорском районе республики торжественно был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства федеральной трассы "Таврида". Трасса протяженностью почти в 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

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Трасса будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД".

Согласно проекту, который будет реализован в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы уже к концу 2018 года принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. На трассе будет построено 90 мостов и путепроводов, создано 17 транспортных развязок, 30 пешеходных переходов.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что предельная стоимость "Тавриды" будет находиться в границах 140 млрд рублей в ценах прошлого года.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движение в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.