В преддверии форума "Среда для жизни" стартовал марафон признаний в любви к Саратову

САРАТОВ, 12 мая. /ТАСС/. Марафон признаний в любви к Саратову стартовал в социальных сетях в преддверии форума "Среда для жизни. Квартира и город", который откроется 13 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства информации и печати региона.

"В социальных сетях стартовал марафон признаний в любви к Саратову. Все желающие могут присоединиться к новому флешмобу и рассказать, чем именно им дорог наш город", - уточнили в пресс-службе.

Для того, чтобы присоединиться к акции достаточно распечатать на листке слова #саратовдляжизни, затем сфотографироваться с этим листком и выложить фото в соцсети с хештегами #городскиевыходные #средадляжизни #саратовдляжизни #ялюблюсаратов.

"Дополнить пост можно пожеланиями и рассказом о любви к родному городу", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что новый флешмоб уже поддержала саратовская модель, вице-мисс планеты Наталья Шаронова. Авторов лучших постов организаторы обещают наградить в рамках культурно-развлекательной части форума - "Городские выходные".

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению Правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с Правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" пройдет 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС - информационный партнер форума "Среда для жизни".