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Авиарейсы в Ненецком округе до лета будут выполняться только на вертолетах

В стране
12 мая, 14:47 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 12, мая. /ТАСС

Ситуация связана с невозможностью использования взлетно-посадочных полос

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Авиарейсы между населенными пунктами Ненецкого автономного округа в период весенней распутицы и неустойчивых метеоусловий будут выполняться только на вертолетах Ми-8 из-за временного выхода из строя посадочных полос. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.

"Такая ситуация сложилась, в частности, в Неси и в Индиге. Например, наш самолет из Нарьян-Мара уже взлетает с шасси, а в Неси возможность приземления предусмотрена только для лыж. На этот период авиаотряд переходит полностью на вертолеты. Все воздушные судна предприятия к повышенной нагрузке готовы. С начала года уже отремонтированы четыре вертолета, еще один вернется после ремонта в конце мая", - цитирует пресс-служба генерального директора Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука.

Ситуация с невозможностью использования взлетно-посадочных полос в межсезонье возникает в округе каждый год, но в разное время в зависимости от погоды.

Как пояснили в пресс-службе, обычно это связано с появлением наледи на полосе или заноса ее снегом: то есть из одного населенного пункта самолет вылетает с шасси, а для приземления в другом могут понадобиться лыжи, а замена в полете невозможна. Чтобы избежать такой ситуации, авиаотряд переходит на вертолеты.

С 13 мая будет задействован для работы практически весь вертолетный парк предприятия. В этот период пилоты самолетов Ан-2 будут отправлены на ежегодное повышение квалификации в Сыктывкар. Возобновление перевозки пассажиров на самолеты планируется не раньше окончания ледохода на Печоре.

С 13 мая будет открыт авиарейс вверх и вниз по Печоре. На него нет предварительной продажи билетов, рейсы будут формироваться по утрам с учетом дневной потребности. Потенциальными населенными пунктами для организации данных рейсов могут стать поселки Красное, Нельмин Нос и Хонгурей, села Оксино и Великовисочное, а также деревни Андег, Тошвиска, Пылемец и Каменка.

Полеты будут выполняться в зависимости от ледовой обстановки. По данным Севгидромета, на реке Печоре голова ледохода находится на 895 км от Нарьян-Мара, подвижки до 820 км. В связи с низкой водностью и холодной погодой ледоход развивается медленно, с частыми остановками. По прогнозам, к Нарьян-Мару он подойдет 1-6 июня, что позднее обычных сроков на 5-10 дней.

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