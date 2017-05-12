Жители Севастополя указали на необходимость доработки проекта Генплана

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольцы указали на необходимость доработки проекта Генплана города в ходе публичных слушаний, прошедших во всех муниципальных образованиях города.

"Генеральный план содержит определенные изъяны, ошибки, очень важно, что севастопольцы получили возможность высказать замечания и предложения по проекту Генплана. В дальнейшем, в течение 7 дней после публичных слушаний будет изготовлен протокол, до 10 июля должно быть подготовлено заключение по итогам слушаний, потом разработчики уйдут на доработку, и только в сентябре-октябре в Заксобрание "зайдет" доработанный проект, который будет рассматриваться депутатами", - сказал журналистам глава комитета по градостроительству севастопольского парламента Вячеслав Горелов.

В ходе слушаний жители города высказали критику в адрес предложенного проекта Генплана. Большинство замечаний касались того, что разработчики изменили функциональное назначение земель, где уже находятся участки, выданные под индивидуальную жилую застройку, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Люди высказали опасения, что из-за изменения назначения земель они лишатся своей недвижимости или не смогут построить дома там, где им уже это ранее было разрешено. Представители власти и разработчиков документа заверили горожан, что этого не произойдет, кроме того, они готовы рассмотреть каждый такой случай и внести корректировки.

"Цель публичных слушаний - получить максимальное количество предложений от жителей Севастополя. Вам были розданы бланки, где вы можете написать предложения, все они будут рассмотрены специальной комиссией, те из них, которые будут одобрены, будут включены в новый вариант Генплана", - сказал, открывая слушания в Гагаринском муниципалитете, директор департамента градостроительства и архитектуры Севастополя Александр Моложавенко.

Ранее сообщалось, что проект Генплана после обсуждения в течение трех месяцев будет доработан, затем он будет направлен в Заксобрание для принятия в качестве регионального закона, учитывающего, в том числе, пожелания севастопольцев. По словам Моложавенко, Генплан является проекцией стратегии развития Севастополя на территорию, он позволит комплексно и системно развивать город и избежать его хаотичной застройки, что имело место во время пребывания Севастополя в составе Украины.