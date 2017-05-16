Студенческий отряд из 150 человек отправится из Северной Осетии на практику в Норильск

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) отправятся на практику в промышленную зону Норильска, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. Во Владикавказе прошла торжественная церемония передачи командиру студенческого отряда знамени студотряда, которое они получили из рук проректора вуза по образовательной деятельности Олега Габараева, студенты повезут это знамя с собой в Заполярье.

"В Заполярье уедет одна из самых больших профильных групп, состоящая из 150 студентов горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов", - говорится в сообщении.

Работать в Норильске они будут с 15 мая по 30 сентября в структурных подразделениях ООО "Норильскникельремонт". Минимальная зарплата студентов будет составлять 50 тыс. рублей, передовикам производства могут выплачивать до 90 тыс. рублей.

"Студенты будут совмещать производственную деятельность с прохождением практики, и самое главное - идет мощнейшая адаптация на рабочих местах с последующим трудоустройством. За последние три года на это предприятие было принято на работу более 200 человек", - сказал проректор СКГМИ Олег Габараев.

В прошлом году стройотряд из СКГМИ стал победителем производственных соревнований в Норильске. И.о. ректора вуза Юрий Разоренов выразил уверенность в том, что и в этом году студенты достойно представят институт и республику.

Сообщается, что все члены студотряда проходили строгий отбор. Одним из важнейших критериев была досрочная сдача сессии на "хорошо" и "отлично".