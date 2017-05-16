Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенческий отряд из 150 человек отправится из Северной Осетии на практику в Норильск

В стране
16 мая, 21:06 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 15, мая. /ТАСС

Работать в Норильске студенты будут с 15 мая по 30 сентября в структурных подразделениях ООО "Норильскникельремонт"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) отправятся на практику в промышленную зону Норильска, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. Во Владикавказе прошла торжественная церемония передачи командиру студенческого отряда знамени студотряда, которое они получили из рук проректора вуза по образовательной деятельности Олега Габараева, студенты повезут это знамя с собой в Заполярье.

"В Заполярье уедет одна из самых больших профильных групп, состоящая из 150 студентов горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов", - говорится в сообщении.

Работать в Норильске они будут с 15 мая по 30 сентября в структурных подразделениях ООО "Норильскникельремонт". Минимальная зарплата студентов будет составлять 50 тыс. рублей, передовикам производства могут выплачивать до 90 тыс. рублей.

"Студенты будут совмещать производственную деятельность с прохождением практики, и самое главное - идет мощнейшая адаптация на рабочих местах с последующим трудоустройством. За последние три года на это предприятие было принято на работу более 200 человек", - сказал проректор СКГМИ Олег Габараев.

В прошлом году стройотряд из СКГМИ стал победителем производственных соревнований в Норильске. И.о. ректора вуза Юрий Разоренов выразил уверенность в том, что и в этом году студенты достойно представят институт и республику.

Сообщается, что все члены студотряда проходили строгий отбор. Одним из важнейших критериев была досрочная сдача сессии на "хорошо" и "отлично".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
6
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президентское право: что Трамп мог рассказать Лаврову и было ли это законно
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
4
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
5
NYT: данные, которыми Трамп поделился с российскими дипломатами, поступили от Израиля
6
Российский бизнес выдержит украинские санкции, от которых пострадают сами же украинцы
7
Трамп назвал встречу с Лавровым очень успешной
Темы дня
Загрузка...
Реклама