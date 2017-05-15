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ГИБДД в ряде регионов РФ отменила выходной из-за вирусной атаки хакеров

В стране
15 мая, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Сбои в работе инфраструктуры устранены, подразделения ГИБДД работают в штатном режиме и осуществляют прием документов у граждан

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭО) ГИБДД в понедельник, который у них является выходным днем, в ряде регионов РФ работают: сотрудники принимают документы от граждан после технического сбоя в системе, который произошел 13 мая и был вызван вирусной атакой на компьютеры ведомства. Как сообщили ТАСС в пресс-службах ряда региональных управлений ГИБДД, очередей в РЭО не наблюдается.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что после вирусной атаки на компьютеры МВД в ряде регионов России произошел сбой в системе ГИБДД по выдаче водительских удостоверений. В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сбои в работе инфраструктуры, обеспечивающей предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют.

"Несмотря на то, что понедельник у РЭО ГИБДД Свердловской области выходной день, подразделение работает. Осуществляется прием документов у граждан. Система работает штатно, сбоев нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Аналогичное решение приняли и в ГИБДД Тверской области. "Неполадки в работе системы устранены, в связи с этим 15 мая регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Тверской области будут вести прием граждан с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед", - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В Липецкой области 13 мая из-за технического сбоя не работали всего два МРЭО ГИБДД - в городах Липецке и Ельце. Они сегодня работают за субботу. "Несмотря на то, что понедельник по графику выходной, УГИБДД для удобства граждан осуществляет прием граждан. Сегодня люди могут поставить транспортное средство на учет и получить водительские удостоверения", - уточнил руководитель пресс- службы УМВД по Рязанской области Александр Пономарев.

Выходной по расписанию

В Северо-Кавказском регионе органы ГИБДД также пошли навстречу автолюбителям. Так, не попавшие на прием в МРЭО 13 мая из-за технических сбоев в компьютерах ГИБДД в Северной Осетии и Чечне смогут это сделать сегодня. "Произошедшие в результате хакерской атаки сбои в работе подразделений ГИБДД ликвидированы, и государственные услуги оказываются в штатном режиме", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Чечне.

У РЭО ГИБДД в Курганской области также сегодня обычный рабочий день. В ведомстве добавили, что работа ведется в штатном режиме. "В субботу была профилактика, в воскресенье вместо субботы был рабочий день. Никакого ажиотажа нет. Сегодня у нас по регистрационно-экзаменационным подразделениям выходной день", - пояснили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

В ряде регионов понедельник по-прежнему выходной в регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции. В Калужской и Костромской областях технический сбой устранен, но 15 мая никакие регистрационные действия не проводятся.

Подразделения МРЭО в Брянской области также начнут работу только во вторник, 16 мая, и будут работать по обычному графику.

"Работа регистрационных подразделений по техническим причинам приостанавливалась в Брянской области пятницу, 13 мая, также МРЭО не открывались и в субботу, 14 мая. Все те, кто не попал в регистрационные подразделения в дни технического сбоя, смогут посетить их по обычному графику, дополнительных часов приема решено не вводить", - пояснили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Брянской области.

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