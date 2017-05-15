Дорога в аэропорт Таймыра закрыта для транспорта из-за шквала

Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампанииВ стране 15 мая, 19:18
"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублейЭкономика и бизнес 15 мая, 19:15
Мутко: футболист "Урала" Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечатьСпорт 15 мая, 19:08
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 19:04
Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКАСпорт 15 мая, 19:03
Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в РоссииСпорт 15 мая, 18:55
IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФСпорт 15 мая, 18:49
СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повторитьсяОбщество 15 мая, 18:44
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" рассчитывает, что НХЛ отпустит хоккеистов на Игры в Южной КорееСпорт 15 мая, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Федеральная трасса из Дудинки в Алыкель - основной аэропорт севера Красноярского края - закрыта из-за шквала ветра. Об этом сообщили в краевом главке ГО и ЧС Таймыра.
"Дорога Дудинка - Алыкель закрыта для всех видов транспорта", - уточнили в ведомстве.
Спасатели рекомендует жителям ограничить выезды на личном автотранспорте, в том числе за пределы города, не допускать нахождения детей на улице без сопровождения взрослых.
В справочной службе Алыкеля сообщили ТАСС, что аэропорт закрыт по метеоусловиям до 6:00 (2:00 мск) вторника.
По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15-16 мая на юге Таймыра ожидаются порывы северо-восточного ветра силой до 25 м/c.