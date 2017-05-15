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Дорога в аэропорт Таймыра закрыта для транспорта из-за шквала

В стране
15 мая, 17:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, мая. /ТАСС

Аэропорт Алыкель закрыт по метеоусловиям до утра 16 мая

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КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Федеральная трасса из Дудинки в Алыкель - основной аэропорт севера Красноярского края - закрыта из-за шквала ветра. Об этом сообщили в краевом главке ГО и ЧС Таймыра.

"Дорога Дудинка - Алыкель закрыта для всех видов транспорта", - уточнили в ведомстве.

Спасатели рекомендует жителям ограничить выезды на личном автотранспорте, в том числе за пределы города, не допускать нахождения детей на улице без сопровождения взрослых.

В справочной службе Алыкеля сообщили ТАСС, что аэропорт закрыт по метеоусловиям до 6:00 (2:00 мск) вторника.

По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15-16 мая на юге Таймыра ожидаются порывы северо-восточного ветра силой до 25 м/c.

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