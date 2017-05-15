Дорога в аэропорт Таймыра закрыта для транспорта из-за шквала

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Федеральная трасса из Дудинки в Алыкель - основной аэропорт севера Красноярского края - закрыта из-за шквала ветра. Об этом сообщили в краевом главке ГО и ЧС Таймыра.

"Дорога Дудинка - Алыкель закрыта для всех видов транспорта", - уточнили в ведомстве.

Спасатели рекомендует жителям ограничить выезды на личном автотранспорте, в том числе за пределы города, не допускать нахождения детей на улице без сопровождения взрослых.

В справочной службе Алыкеля сообщили ТАСС, что аэропорт закрыт по метеоусловиям до 6:00 (2:00 мск) вторника.

По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15-16 мая на юге Таймыра ожидаются порывы северо-восточного ветра силой до 25 м/c.