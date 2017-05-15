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"Учитель года Адыгеи" получил премию в 100 тысяч рублей

В стране
15 мая, 18:19 UTC+3

Министерство образования Адыгеи считает, что конкурс помогает внедрять в преподавательскую деятельность современные образовательные стандарты и передовые методики

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МАЙКОП, 15 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов вручил статуэтку "Хрустальный пеликан" и премию в размере 100 тысяч рублей победителю конкурса "Учитель года Адыгеи - 2017" - преподавателю русского языка и литературы республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения Алевтине Байновой, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи.

"Имя победительницы конкурса, который в республике в этом году проводился в 21-й раз, было названо сегодня на торжественной церемонии чествования, которая прошла в доме правительства республики. Интрига, кто стал победителем конкурса, хранилась до момента награждения. Лучшим учителем года стала Алевтина Байнова, которая после окончания Адыгейского госуниверситета 10 лет проработала учителем русского языка и литературы республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения. Сто тысяч рублей премиальных выделены из бюджета республики", - сказал собеседник агентства.

В министерстве образования и науки республики отметили, что конкурс "Учитель года Адыгеи" стал для всей общеобразовательной системы региона не рядовым мероприятием, вобрав в себя и традиционные подходы к школьному обучению, и новаторские решения и идеи. Конкурс помогает успешно внедрять в преподавательскую деятельность самые современные образовательные стандарты, передовые методики и технологии, считают в министерстве. В этом году за звание лучшего учителя региона боролись 10 педагогов - победителей муниципальных этапов, конкурсанты продемонстрировали свои знания и методические приемы и находки в импровизированном разговоре с учащимися, обсуждении проблемной педагогической ситуации с родителями, мастер-классах и других испытаниях.

"Достижения учителей республики служат ярким свидетельством того, что в сфере образования Адыгеи работают поистине мастера своего дела, чье трудолюбие, искренняя любовь к детям, преданность профессии неизменно остаются залогом покорения новых вершин, воплощения в жизнь перспективных идей и самых смелых проектов", - цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Четверо призеров конкурса - Ирина Ведерникова, Елена Лабинцева, Рима Хапачева и Анзор Бегеретов - награждены премиями в размере 40 тысяч рублей, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.

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