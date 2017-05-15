Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампании

УФА, 15 мая. /ТАСС/. Аномально низкая температура воздуха установилась в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и части Урала и продержится до третьей декады мая. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Причина в том, что холодная воздушная масса, которая была сначала на европейской равнине, в Центральном федеральном округе, добралась до Поволжья и частично до Урала, - пояснил он. - В Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях температура воздуха ночью ожидается до минус 2 градусов. В Оренбургской области и Башкирии - до минус 5 и минус 6 градусов".

Рекорд 80-летней давности побит в Уфе

В частности, в столице Башкирии сегодня побит рекорд по холоду. "Ночью 15 мая температура воздуха на метеостанции Уфа-Дема понизилась до минус 1,5 градуса. Обновлен рекорд 80-летней давности, в 1937 году в этот день минимум температуры воздухасоставлял минус 1,1 градуса", - сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра. При этом в северной части Башкирии было холоднее - до минус 6 градусов. Метеорологи республики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха в ближайшие три дня.

В соседнем Татарстане и сегодня ночью ожидаются заморозки, сообщили в Гидрометцентре республики. "(Сейчас) на 4-5 градусов ниже средней нормы. Среднемайская температура должна быть плюс 13 градусов - многолетняя норма", - отметил в беседе с корр. ТАСС заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

В столице Поволжья - Нижнем Новгороде 9 мая температура воздуха опустилась до 3 градусов выше нуля. В последний раз, по данным метеорологов, подобная погода (2 градуса тепла) была 9 мая 1953 года. Заморозки до минус 4 градусов всю прошлую неделю фиксировались в Ульяновской области. В Оренбургской области, где температура также ниже средних многолетних значений, в выходные объявлялось экстренное предупреждение из-за резкого понижения температуры - до минус 5 градусов.

Отопительный сезон решили не закрывать

Из-за морозной погоды во многих регионах Поволжья продолжился или возобновился отопительный сезон. Так, окончание сезона в Ижевске из-за наступившего похолодания откладывается как минимум на неделю, сообщила сегодня пресс- служба компании "Удмуртские коммунальные системы". Сегодня днем в Ижевске около 10 градусов тепла, но в ночь на вторник прогнозируются заморозки до 2-3 градусов ниже нуля.

В Нижнем Новгороде и Казани подача тепла была восстановлена в социальных учреждениях. По состоянию на утро понедельника, тепло было включено в 80% зданий социальной сферы и не менее трети жилищного фонда в столице Поволжья. "Теплыми" сейчас стали 92% детских садов и 89% школ, рассказал сегодня директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков.

"В единичных случаях, где технически невозможно запустить тепло, мы поддерживаем нормативную температуру с помощью безопасных обогревателей", - отметила директор департамента образования Ирина Тарасова.

Теплоснабжение жилых домов и социальных объектов Нижнего Новгорода будет продолжаться до конца этой недели, сказал и. о. главы администрации города Сергей Миронов. "На самом деле сейчас все зависит от погоды, а она в мае получилась совершенно непредсказуемой", - отметил чиновник.

В Казани с 11 также была была возобновлена подача тепла в детсады, школы и больницы при том, что отопительный сезон завершился еще 28 апреля. Социальные учреждения Уфы, ориентируясь на коллег в соседних регионах, направляют заявки в администрацию города на возобновление теплоснабжения.

Низкие температуры отражаются на посевной

Низкие температуры и выпавшие осадки сдерживают работу аграриев. На 15 мая в Татарстане сев яровых проведен на площади на 71% от общей площади ярового клина. Это почти на 15% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. При этом в целом, заверили в министерстве, существенного отставания по срокам сева культур нет, а "подобные погодные условия сдерживают развитие насекомых-вредителей", играя и положительную роль.

В Чувашии холодная погода отразилась на темпах сева, которые незначительно сократились. "Но в прошедшие погожие выходные дни среднесуточный темп сева во многих хозяйствах республики значительно увеличился, и сельчане планируют наверстать упущенное время", - отметили в министерстве сельского хозяйства республики.

МЧС по Оренбургской области просит аграриев принять меры по защите сельскохозяйственных культур - цветков и завязей растений.

Небольшие заморозки вовсе не отразились на ходе посевной в Ульяновской области - она идет в соответствии с планом. Большинство муниципалитетов уже завершают сев зерновых и зернобобовых культур, отметил министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона Михаил Семенкин.

Акцию по посадке цветов перенесли в Нижнем Новгороде

Аномальное похолодание заставило перенести традиционную акцию в Нижнем Новгороде - "Укрась цветами Добролюбовскую усадьбу" с 12 мая на 18 мая. Люди уже были готовы прийти с рассадой цветов и растений, но акцию по посадке цветов решили отложить на более теплое время, рассказала корреспонденту ТАСС директор государственного музея - усадьбы имени Добролюбова Наталья Цыганова.

"Мы каждый год с помощью наших посетителей, студентов и членов попечительского совета высаживаем красивые однолетние растения - флоксы, петуньи, что придаст праздничный вид и украсит усадьбу ярким цветущим пятном. Но высадить цветы сейчас - значит погубить растения. Рассада подготовлена, но не выдержит утренних заморозков. Поэтому мы приняли решение перенести нашу акцию на 18 мая на 15:00", - сказала Цыганова.

Когда ждать потепления

"Мы ждем потепление в ПФО в третьей декаде мая, когда будет стоять обширный антициклон. Над большинством районов ПФО, особенно это юг и юго-восток, установится сухая погода и в дневные часы температура будет выше 20 градусов, как минимум. А где-то 25-27 градусов выше нуля", - сказал Юрий Варакин.

Основное тепло, по его словам, придет из Казахстана. "Поэтому наиболее высокие температуры мы ждем в Южном федеральном округе и в ПФО в тех районах, которые опоясывают казахстанские границы. Плюс "заток" будет с запада, первыми почувствуют тепло жители Калининградской области, Петербурга", - уточнил он.

"В третьей декаде в целом погода будет близка к нормам климатическим в большинстве субъектов европейской территории, включая южные территории ПФО. Сильных осадков не ожидаем, так как будет повышенное давление. Но могут проливаться локальные дожди", - добавил Варакин.