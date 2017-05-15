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В КЧР открылась первая информационно-диспетчерская служба для инвалидов по слуху

В стране
15 мая, 22:49 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, мая. /ТАСС

Получить бесплатные консультации можно по телефону, факсу, электронной почте, а также посредством Skype

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ЧЕРКЕССК, 15 мая. /ТАСС/. Первая диспетчерская служба для инвалидов по слуху, где им будет предоставлена консультация по всем вопросам, открылась в понедельник в столице Карачаево-Черкесии - Черкесске, сообщается на сайте министерства труда и социального развития республики.

"Открытие диспетчерской службы для инвалидов по слуху, созданной на базе регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", повысит уровень доступности социальных услуг для людей с нарушениями слуха, качество жизни глухих и слабослышащих", - говорится в сообщении.

Получить бесплатные консультации можно по телефону, факсу, электронной почте, а также посредством Skype. В новом центре, оборудованном по программе "Доступная среда", инвалиды могут также получить услуги сурдоперевода. В министерстве отметили, что для обеспечения информационно-переводческих услуг для жителей КЧР в филиалах Центра социального обслуживания населения будут установлены 12 видеотелефонов.

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