Шить по-русски: как донская мода выходит на мировой рынок

Еще несколько лет назад таких понятий, как "ростовские дизайнеры" или "донская мода" по большому счету и не существовало. Выпускники южно-российских вузов, получившие специальность "дизайнер одежды", чаще всего просто работали в ателье. Ситуацию изменил кризис и последовавшее за ним импортозамещение. Пометка "Сделано в России" стала чем-то вроде нового потребительского кода. Буквально за пару лет донская столица успела заявить о себе как о городе дизайнеров-модельеров, делающих уверенные шаги в модном бизнесе. ТАСС рассказывает о трудностях и достижениях представителей этой профессии.

Марина Гарус: возрождение мечты

Ростовчанка Марина Гарус в прошлом году представила свою первую профессиональную коллекцию на ростовской "неделе моды" — Don Fashion Week. Дебют оказался на редкость успешным — его оценили и эксперты, и обычные зрители. Сегодня Марина уже подумывает о серьезном производстве и расширении ассортимента.

"Я изначально получила совсем другое образование: первое — юридическое, второе — "государственное и муниципальное управление". Работала по специальности, но у меня всегда была мечта, такая "идея фикс" — заниматься каким-то творчеством. Я с детства наблюдала за тем, как шила мама, и говорила, что буду дизайнером, — рассказывает Марина. — Даже какие-то показы устраивала на куклах. Потом, в подростковом возрасте, придумывала наряды подружкам. Но все это было больше похоже на хобби".

Но однажды Марина уволилась с работы и пошла учиться сначала фотографии, а затем на имидж-стилиста. Проводила фотосессии, начала одевать девушек для фотосъемок. А примерно год назад задумалась о том, где можно получить профессиональную подготовку в сфере дизайна.

"И я закончила питерскую Школу дизайна. Одной из выпускных работ было создание коммерческой коллекции. Так появилась "Achromatic collection" — "лишенная цвета", полностью состоящая из белого, черного, серого и их оттенков".

Было очень сложно, особенно в самом начале — все приходилось узнавать самой, с нуля, без подсказок. Трудно было найти швей: "Мне было очень важно качество, потому что в коллекции много прямых четких линий, интересных деталей, которые не каждая швея способна выполнить. Многое делала сама, были швеи, работавшие на дому. Новую коллекцию планирую отшивать уже на производстве, но пока только веду переговоры об этом. Трудно было подбирать ткани — допустим, я выбрала отличный трикотаж, но выяснилось, что у половины швей машинки его не шьют! Трудно было доводить свой эскиз до того тестового образца, который я хотела видеть. Потому что бывают какие-то элементы, которые могут делать не все конструкторы. И так далее. Но самым сложным, пожалуй, было все же переломить себя и показать свои вещи, заявить о себе как о дизайнере. Было страшно — все время казалось, что не хватает образования, еще чего-то…"

А потом был тот самый показ на Don Fashion, где коллекция Марины получила высокие оценки и зрителей, и ее преподавателей: "После этого появилось воодушевление, желание продолжать работу, идти дальше. Сейчас уже начались продажи — я думала, что возврат вложенных денег будет происходить даже дольше! Правда, пока продажи идут не в магазинах, а онлайн — на интернет-площадках, в соцсетях. Потому что заходить в ритейл надо с готовой большой партией одежды. У меня же задача была другая: выпускать и реализовывать коллекцию частями. Но уже сегодня у меня есть предложения от магазинов, и я буду работать в этом направлении".

Наталья Болдина: рост в кризис

Ростовский дизайнер Наталья Болдина развивает собственный бренд BOLDI — одежда в среднем ценовом сегменте для женщин 18–35 лет. За несколько лет ей удалось организовать собственное производство и наладить продажи сразу в нескольких российских городах.

"Я всегда точно знала, чем буду заниматься. Лет с 12 начала рисовать, а после школы поступила в Ростовскую академию архитектуры и искусства, — говорит Наталья. — Никакие другие варианты я даже не рассматривала, не думала о том, что буду делать, если, например, не поступлю. В профессии я с первого курса вуза, в общей сложности это уже около 10 лет. О настоящем собственном производстве задумалась около трех лет назад, во время кризиса, когда подскочил доллар, цены на некоторые бренды выросли почти в два раза и стало понятно, что на рынке появилась ниша, которую могут заполнить российские дизайнеры. Я арендовала помещение, наняла швей, постепенно вышла на продажи в других регионах".

"Я сейчас вижу, как очень многие молодые женщины пытаются что-то делать в этом направлении, — продолжает Наталья. — При этом некоторые считают, что достаточно настрочить платьев, где-то их показать — и все, ты уже дизайнер. Это очень большое заблуждение. Да, сейчас стало модно поддерживать российских дизайнеров, покупать российское. Но некоторые местные дизайнеры дают не очень высокое качество: стараясь максимально удешевить производство, они используют не самые качественные ткани, хромает качество пошива. При этом на рынке предложение сейчас превышает спрос, и покупатель порой просто теряется, пытаясь понять, где действительно одежда, а где продукция тех, кто просто хочет считать себя дизайнером.

Проблема, рассказывает она, еще и в том, что в Ростове практически нет хороших площадок для продажи. Поэтому свою одежду она, как правило, продает в других городах России — Новосибирске, Красноярске, Москве, Питере, Краснодаре.

"В Ростове сейчас есть шоу-румы, но они работают пока в таком формате, что это скорее развлечение, а не бизнес, и каких-то серьезных продаж там ждать не стоит. Продажи — это торговые центры. Но ТРЦ сегодня ставят такие условия, что дизайнеру любого уровня очень трудно туда попасть".

Проблему мог бы решить какой-то специализированный магазин, который грамотно отбирал бы коллекции, продвигал бы серьезных и наиболее талантливых дизайнеров. "Но в Ростове люди, которые готовы этим заниматься, не имеют средств для инвестиций. А те, кто мог бы стать инвестором, не видят смысла вкладывать в это деньги. Поэтому я планирую дальнейшее развитие, но ставку делаю не на Ростов".

Таисия Мимулатова: не торопить события

Таисия Мимулатова живет в Волгодонске и, по ее словам, вот уже 17 лет "диктует моду в этом городе". Впрочем, авторский бренд MIMULATOVA хорошо знают и далеко за пределами одного из самых молодых городов Ростовской области: к Таисии приезжают одеваться из Москвы, Питера, а порой и из-за границы. Жители столиц удивляются, почему у нее до сих пор нет своего магазина в Москве, но волгодонский дизайнер не торопится покорять другие города, хотя и не исключает такой возможности — говорит, что всему свое время.

"В Волгодонске я заняла эту нишу, можно сказать, случайно, рассказывает модельер. — Я приехала сюда из Москвы — обычно люди из провинции стремятся в столицу, а у меня вышло наоборот. Просто вышла замуж, и мы решили остаться в этом городе. В столице я работала в фирме, своего бизнеса, конечно, не было. Но я всегда умела и любила красиво одевать людей, поэтому решила, что в Волгодонске буду заниматься именно этим — создавать стиль, образ каждого своего клиента. Конечно, не все сразу было гладко, и я иногда спрашивала себя — зачем я этим занимаюсь?! В то время, когда другие "сколачивали состояние", просто продавая людям вещи, закупленные оптом за границей, я вкладывалась в свое дело. Но я понимала, что это, наверное, мое призвание — и оно вело меня дальше. Постепенно пришли и признание, и уважение. Сейчас у меня несколько портных, которым я плачу больше, чем предлагают остальные: там, где кто-то дает 800 рублей, я за тот же объем работы плачу две тысячи. Зато я уверена, что эти люди, с хорошими знаниями и опытом, останутся со мной. Поэтому на выходе у меня — вещи достойного качества, это дорогая, элитная, эксклюзивная одежда".

У нее было несколько магазинов в Волгодонске. Потом здесь построили ТРЦ, и она открыла свой магазин там, закрыв все остальные.

"Теперь все в одном месте и все на высоком уровне. Конечно, мне было бы интересно продавать свои коллекции еще где-то, в других городах. Но пока открыться еще где-то так же красиво, на уровне, возможности нет. А по-другому я не хочу. Я вообще считаю, что, если можешь сделать что-то хорошо, но через три года, не надо пытаться сделать это за год, не надо торопить события. Я, например, хотела бы сделать свое шоу. Красивое, грандиозное, ничем не уступающее зарубежным. И я буду думать, смотреть. Но не буду спешить".

Виктория Луговская: мода — это бизнес!

Основатель ростовской ассоциации текстильной промышленности и модной индустрии Don Fashion Виктория Луговская занимается продвижением ростовских дизайнеров на российском рынке. Под эгидой ассоциации, созданной больше трех лет назад, в Ростове проводятся "недели моды" — Don Fashion Week. Журналист по образованию, Виктория еще до окончания вуза знала, что будет заниматься бизнесом, и бизнес этот будет связан с модой. А после первого организованного показа поняла, что зашла на "непаханное поле" и что fashion-индустрию в донской столице придется выстраивать с нуля.

"Сегодня для многих девушек стать дизайнером — это все равно, что попасть в шоу-бизнес, говорит Виктория. — Но пока в большинстве случаев это не бизнес, а скорее творчество, потому что у нас почти никто не знает, как сделать это бизнесом и почти нигде этому не учат. И сегодня я консультирую начинающих модельеров на разных этапах — от создания коммерческой коллекции до продвижения ее на рынке.

Сейчас чтобы заработать себе имя, получить признание, необязательно ехать в Москву. Участие в столичных неделях моды требует больших вложений, которые для наших дизайнеров практически никогда не оправданы. Кроме того, выходить в столицу имеет смысл, когда у тебя налажено производство, есть мощности, а этим из ростовских дизайнеров могут похвастать единицы. Поэтому многие начинающие модельеры сегодня стремятся прежде всего иметь много подписчиков в Инстаграме и, что называется, "попасть в тусовку"".

Кроме того, Ростов очень сильно отличается от обеих столиц. Местные девушки, по словам Виктории, любят яркие цвета, на первое место ставят свою женственность, любят подчеркнуть красивую фигуру.

"Москвичка чаще всего будет одета по-другому. Это скорее спокойные цвета, предпочтение черного и серого, это оверсайз (термин используется в моде для обозначения вещей свободного кроя, а также одежды, которая значительно велика владельцу — прим. ТАСС), фристайл, это кроссовки или другая обувь на низком ходу. Это просто совсем другой менталитет, другая история. Поэтому и наша южная мода — она немного другая.

Сегодня главная проблема ростовских дизайнеров — отсутствие инфраструктуры для fashion-индустрии.

"Ведь мало создать коллекцию, ее надо качественно сшить, оттестировать и грамотно продать, — объясняет Виктория. — А делать это в Ростове попросту негде. У меня был корнер (торговое пространство в мультибрендовом магазине. — прим. ТАСС) в одном из торговых центров города, там было представлено около десятка ростовских дизайнеров. Специально для знакомства с ними туда уже приезжали зарубежные делегации — французы и немцы. Недавно и эту площадку пришлось закрыть, потому что это стало не просто невыгодно, а неподъемно. Но дизайнерам нужно где-то продаваться, и мы вынуждены искать площадки в других городах. И сейчас наши дизайнеры представлены в соседнем Краснодаре, где торговые центры оказались почему-то гораздо более открыты к нам. Ко мне сегодня многие обращаются с вопросом — где мы появимся в Ростове, но у меня пока ответа на него нет. И все-таки я верю, что ситуация изменится, потому что наши потребители сегодня действительно стали гораздо более патриотичными, а одежда от российских дизайнеров — это действительно модно".

"Добрости" — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Елена Гриценко