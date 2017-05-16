Единственный претендент на пост бизнес-омбудсмена Севастополя отозвал свою кандидатуру

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /Корр. Андрей Мединский/. Единственный кандидат на должность уполномоченного по правам предпринимателей в Севастополе Иван Комелов отозвал собственную кандидатуру перед голосованием на пленарном заседании Заксобрания Севастополя.
"Я принял решение отозвать свое согласие на выдвижение в кандидаты на должность уполномоченного по правам предпринимателей в Севастополе. Этот шаг позволит предпринимательскому сообществу представить действительно достойных кандидатов, это позволит в сентябре после выборов губернатора провести избрание уполномоченного по правам предпринимателей", - сказал Комелов, добавив, что, если его кандидатура будет снова выдвинута, он будет вновь участвовать в избрании на этот пост, а пока готов осуществлять деятельность по защите прав предпринимателей на общественных началах, что уже и делает.
Причиной отказа Комелов назвал ситуацию, сложившуюся в Севастополе перед выборами губернатора, которые состоятся в сентябре этого года. В частности, он упомянул, что деятельность Общественной палаты города, членом которой он является, фактически парализована из-за разногласий между ее членами. Также он упомянул ситуацию с обсуждением генплана города, когда горожане высказали опасения по поводу возможных сносов принадлежащей им собственности. Комелов отметил, что избрание бизнес-омбудсмена также является поводом для различных спекуляций.
По словам председателя комитета по экономике севастопольского парламента Татьяны Лобач, Комелов являлся единственным претендентом на должность регионального бизнес-омбудсмена, кандидатура которого была согласована уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Изначально, по словам Лобач, было пять претендентов на должность бизнес-омбудсмена, тот факт, что согласована была лишь одна кандидатура, лишило Заксобрание выбора, а нынешний отказ Комелова фактически приводит к тому, что необходимо снова пройти всю процедуру выдвижения и согласования кандидатур.
От депутата Бориса Колесникова поступило предложение все же проголосовать за Комелова, после чего предоставить Комелову возможность отказаться от должности, некоторые депутаты его предложение поддержали, однако в ходе голосование решения об этом принято не было.
Иван Комелов - севастопольский общественный деятель, на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Комелов указан в качестве общественного представителя бизнес-омбудсмена в Севастополе.