Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чечне проходит V Открытый Чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений

В стране
16 мая, 16:09 UTC+3

За соревнованиями среди лучших команд регионов России будет следить Рамзан Кадыров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Пятый Открытый Чемпионат Чеченской Республики, посвященный памяти первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова по тактической стрельбе среди силовых подразделений, стартовал в городе Гудермесе. В этом году в соревнованиях принимает участие 26 команд.

"Наше представительство растет из года в год, и сегодня здесь стоят лучшие стрелки из разных силовых министерств и ведомств. Здесь собрались лучшие команды из МО, Росгвардии и ФСБ, к нам приехали лучшие команды из Москвы, Хакасии, Севастополя и других регионов. Мы очень рады вам всем и подготовили соревнования, которые охватывают все направления боевой деятельности", - обратился к участникам на открытии первый заместитель начальника Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов.

Чемпионат пройдет 16-17 мая в Международном учебном центре сил специального назначения. Соревнования в этом году усложнены новыми упражнениями. 

Помимо меткой стрельбы участникам придется проявить максимум навыков в командной работе, логическом подходе к решению нетривиальных боевых задач, а также продемонстрировать уровень своей психологической подготовки и физической выносливости в беге, преодолении водных препятствий или штурме высотных зданий.

"В построении обстановки заданий будет максимально задействована инфраструктура строящегося учебного центра, в котором уже введен в эксплуатацию "тактический город" с наиболее характерными для городской и сельской застройки зданиями. Это позволяет имитировать ведение боя в реальных условиях и отрабатывать тактики антитеррористических действий по освобождению заложников и любых других сценариев. В открытом блоке огневой подготовки размещены 14 малых стрелковых галерей с дальностью стрельбы до 60 м, в которых также можно моделировать различные тактические ситуации", - сообщили в пресс-службе Международного учебного центра сил специального назначения.

За этапами соревнований будет наблюдать глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ожидается также, что соревнования посетят участники заседания Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", который пройдет в Грозном 16-17 мая.

В 2016 году в IV Чемпионате приняли участие 15 команд, представляющих правоохранительные и силовые структуры северокавказских республик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
6
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
5
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
Темы дня
Загрузка...
Реклама