В Чечне проходит V Открытый Чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Пятый Открытый Чемпионат Чеченской Республики, посвященный памяти первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова по тактической стрельбе среди силовых подразделений, стартовал в городе Гудермесе. В этом году в соревнованиях принимает участие 26 команд.

"Наше представительство растет из года в год, и сегодня здесь стоят лучшие стрелки из разных силовых министерств и ведомств. Здесь собрались лучшие команды из МО, Росгвардии и ФСБ, к нам приехали лучшие команды из Москвы, Хакасии, Севастополя и других регионов. Мы очень рады вам всем и подготовили соревнования, которые охватывают все направления боевой деятельности", - обратился к участникам на открытии первый заместитель начальника Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов.

Чемпионат пройдет 16-17 мая в Международном учебном центре сил специального назначения. Соревнования в этом году усложнены новыми упражнениями.

Помимо меткой стрельбы участникам придется проявить максимум навыков в командной работе, логическом подходе к решению нетривиальных боевых задач, а также продемонстрировать уровень своей психологической подготовки и физической выносливости в беге, преодолении водных препятствий или штурме высотных зданий.

"В построении обстановки заданий будет максимально задействована инфраструктура строящегося учебного центра, в котором уже введен в эксплуатацию "тактический город" с наиболее характерными для городской и сельской застройки зданиями. Это позволяет имитировать ведение боя в реальных условиях и отрабатывать тактики антитеррористических действий по освобождению заложников и любых других сценариев. В открытом блоке огневой подготовки размещены 14 малых стрелковых галерей с дальностью стрельбы до 60 м, в которых также можно моделировать различные тактические ситуации", - сообщили в пресс-службе Международного учебного центра сил специального назначения.

За этапами соревнований будет наблюдать глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ожидается также, что соревнования посетят участники заседания Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", который пройдет в Грозном 16-17 мая.

В 2016 году в IV Чемпионате приняли участие 15 команд, представляющих правоохранительные и силовые структуры северокавказских республик.