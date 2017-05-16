По Амуру запустят 3000-километровые круизы стоимостью 100 тыс. руб. с человека

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ХАБАРОВСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский яхт-клуб "Лагуна" запустит летом 2017 года круизы по Амуру, в том числе 3000-километровые путешествия от Большого Уссурийского острова близ Хабаровска до Шантарского архипелага в Охотском море. Как сообщил ТАСС замдиректора яхт-клуба Олег Мицура, такая поездка будет длиться 16 дней и стоить 100 тыс. руб. с одного человека.
"Клуб в этом году начнет осуществлять круизы от Хабаровска до Шантарских островов, 16-дневный круизный тур обойдется в 100 тыс. руб. с человека. Для таких поездок мы закупили четыре яхты самого высокого класса комфортности. Их вместимость - до 10 пассажиров", - рассказал Мицура в беседе с корреспондентом ТАСС на выставке турпредложений, которая была представлена на начавшемся 16 мая в Хабаровске первом форуме Международной ассоциации туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По словам собеседника агентства, круизы по Амуру пользуются популярностью у представителей российского среднего класса, интерес к ним проявляют и зарубежные туристы - китайцы, японцы, голландцы. Он уточнил, что пока большинство клиентов - это россияне, яхтенные круизы "уже на полтора месяца вперед расписаны". Мицура отметил, что инвестиции в яхтенный туризм быстро окупаются: "Срок их возврата короче трех лет".
По Амуру туристы доходят на яхте до Николаевска, оттуда - в Татарский пролив и Охотское море. Протяженность маршрута туда и обратно составляет более трех тысяч километров (расстояние от Хабаровска до Шантарских островов - около 1,5 тыс. км). Представитель яхт-клуба добавил, что у компании есть и более "бюджетный" вариант отдыха на Амуре - на комфортабельных катерах с двумя-тремя каютами, в этом случае путешествие будет осуществляться более короткими отрезками, с остановками на турбазах и комплексах, расположенных на берегах.
Как сообщал ранее ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, цена туров на Шантарские острова может быть снижена для туристов за счет использования водного и автомобильного транспорта вместо авиаперелетов. Стоимость вип-туров на Шантары с использованием вертолетов достигала 300 тыс. руб., в этом году местные туроператоры предлагают автотуры за 120 тыс. руб. с человека.
Ранее туристам предлагались 12-дневные круизы по Амуру на теплоходе "Таежный" из Хабаровска до Николаевска-на- Амуре (в устье Амура) и обратно, тур назывался "Русские просторы. Амур. Сказка неизведанного края", место в четырехместной каюте стоило 105 тыс. руб., в одноместной - 604,5 тыс. руб.
На побережье Охотского моря, в бухте Онгачан, за счет средств частного инвестора организован пункт приема туристов. Центр позволяет принимать в комфортных условиях до 50 туристов одновременно, осуществлять прогулочные и экскурсионные программы по радиальным маршрутам вдоль южного побережья Охотского моря с посещением национального парка "Шантарские острова". Со своей стороны администрация парка (входит в состав федерального учреждения "Заповедное Приамурье") намерена развивать инфраструктуру для экологического туризма непосредственно на архипелаге.
Круизы по Амуру краевые власти намерены организовать за счет яхтенных и прогулочных маршрутов на судах вместимостью до 12 человек, источник приобретения судов - частные инвестиции. Проект круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" включен в федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" с общим объемом федерального финансирования 632,5 млн рублей. Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры, в том числе Центра яхтенного и круизного туризма в Хабаровске, в строительство речного вокзала для прогулочных судов в Хабаровском районе, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Кластер охватит прибрежную зону реки Амур от Хабаровска с Большим Уссурийским островом до Николаевска-на-Амуре с последующим включением Татарского пролива и зоны Шантарских островов. Проектом определено три базовых опорных пункта (остров Большой Уссурийский, Хабаровск, Николаевск-на- Амуре), четыре основных остановочных пункта (в том числе в Комсомольске-на-Амуре) и пять дополнительных.
За счет бюджетных источников реконструируются набережная в Хабаровске и строится причальная стенка, подъездная автодорога к туркомплексу "Воронеж", а также дороги на территории памятника археологии "Петроглифы Сикачи-Аляна". Внебюджетные деньги идут на строительство и реконструкцию туркомплексов "Заимка" и "Воронеж", Центра яхтенного и круизного туризма в Хабаровске, историко-познавательного комплекса "Крепость Николаевск-на-Амуре". По данным на конец 2016 года, в проекты в рамках кластера уже было привлечено около 1,9 млрд руб. частных инвестиций. По расчетам краевых властей, проект может быть полностью реализован к 2026 году.
Шантарский архипелаг - это группа из 15 островов площадью 2,5 тыс. кв. км, расположенная в западной части Охотского моря, самый большой из них - остров Большой Шантар площадью 1 тыс. 790 кв. км. На островах обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, вблизи архипелага проходят маршруты миграции гренландских китов.
Остров Большой Уссурийский прасположен на реке Амур, по нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. Проект развития острова реализуется в формате "Один остров - две страны" в соответствии с Программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо- Востока Китая на 2009-2018 годы.