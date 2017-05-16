По Амуру запустят 3000-километровые круизы стоимостью 100 тыс. руб. с человека

ХАБАРОВСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский яхт-клуб "Лагуна" запустит летом 2017 года круизы по Амуру, в том числе 3000-километровые путешествия от Большого Уссурийского острова близ Хабаровска до Шантарского архипелага в Охотском море. Как сообщил ТАСС замдиректора яхт-клуба Олег Мицура, такая поездка будет длиться 16 дней и стоить 100 тыс. руб. с одного человека.

"Клуб в этом году начнет осуществлять круизы от Хабаровска до Шантарских островов, 16-дневный круизный тур обойдется в 100 тыс. руб. с человека. Для таких поездок мы закупили четыре яхты самого высокого класса комфортности. Их вместимость - до 10 пассажиров", - рассказал Мицура в беседе с корреспондентом ТАСС на выставке турпредложений, которая была представлена на начавшемся 16 мая в Хабаровске первом форуме Международной ассоциации туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам собеседника агентства, круизы по Амуру пользуются популярностью у представителей российского среднего класса, интерес к ним проявляют и зарубежные туристы - китайцы, японцы, голландцы. Он уточнил, что пока большинство клиентов - это россияне, яхтенные круизы "уже на полтора месяца вперед расписаны". Мицура отметил, что инвестиции в яхтенный туризм быстро окупаются: "Срок их возврата короче трех лет".

По Амуру туристы доходят на яхте до Николаевска, оттуда - в Татарский пролив и Охотское море. Протяженность маршрута туда и обратно составляет более трех тысяч километров (расстояние от Хабаровска до Шантарских островов - около 1,5 тыс. км). Представитель яхт-клуба добавил, что у компании есть и более "бюджетный" вариант отдыха на Амуре - на комфортабельных катерах с двумя-тремя каютами, в этом случае путешествие будет осуществляться более короткими отрезками, с остановками на турбазах и комплексах, расположенных на берегах.

На Амуре создается круизный кластер

Как сообщал ранее ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, цена туров на Шантарские острова может быть снижена для туристов за счет использования водного и автомобильного транспорта вместо авиаперелетов. Стоимость вип-туров на Шантары с использованием вертолетов достигала 300 тыс. руб., в этом году местные туроператоры предлагают автотуры за 120 тыс. руб. с человека.

Ранее туристам предлагались 12-дневные круизы по Амуру на теплоходе "Таежный" из Хабаровска до Николаевска-на- Амуре (в устье Амура) и обратно, тур назывался "Русские просторы. Амур. Сказка неизведанного края", место в четырехместной каюте стоило 105 тыс. руб., в одноместной - 604,5 тыс. руб.

На побережье Охотского моря, в бухте Онгачан, за счет средств частного инвестора организован пункт приема туристов. Центр позволяет принимать в комфортных условиях до 50 туристов одновременно, осуществлять прогулочные и экскурсионные программы по радиальным маршрутам вдоль южного побережья Охотского моря с посещением национального парка "Шантарские острова". Со своей стороны администрация парка (входит в состав федерального учреждения "Заповедное Приамурье") намерена развивать инфраструктуру для экологического туризма непосредственно на архипелаге.

Круизы по Амуру краевые власти намерены организовать за счет яхтенных и прогулочных маршрутов на судах вместимостью до 12 человек, источник приобретения судов - частные инвестиции. Проект круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" включен в федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" с общим объемом федерального финансирования 632,5 млн рублей. Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры, в том числе Центра яхтенного и круизного туризма в Хабаровске, в строительство речного вокзала для прогулочных судов в Хабаровском районе, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Кластер охватит прибрежную зону реки Амур от Хабаровска с Большим Уссурийским островом до Николаевска-на-Амуре с последующим включением Татарского пролива и зоны Шантарских островов. Проектом определено три базовых опорных пункта (остров Большой Уссурийский, Хабаровск, Николаевск-на- Амуре), четыре основных остановочных пункта (в том числе в Комсомольске-на-Амуре) и пять дополнительных.

За счет бюджетных источников реконструируются набережная в Хабаровске и строится причальная стенка, подъездная автодорога к туркомплексу "Воронеж", а также дороги на территории памятника археологии "Петроглифы Сикачи-Аляна". Внебюджетные деньги идут на строительство и реконструкцию туркомплексов "Заимка" и "Воронеж", Центра яхтенного и круизного туризма в Хабаровске, историко-познавательного комплекса "Крепость Николаевск-на-Амуре". По данным на конец 2016 года, в проекты в рамках кластера уже было привлечено около 1,9 млрд руб. частных инвестиций. По расчетам краевых властей, проект может быть полностью реализован к 2026 году.

Шантарский архипелаг и остров Большой Уссурийский

Шантарский архипелаг - это группа из 15 островов площадью 2,5 тыс. кв. км, расположенная в западной части Охотского моря, самый большой из них - остров Большой Шантар площадью 1 тыс. 790 кв. км. На островах обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, вблизи архипелага проходят маршруты миграции гренландских китов.

Остров Большой Уссурийский прасположен на реке Амур, по нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. Проект развития острова реализуется в формате "Один остров - две страны" в соответствии с Программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо- Востока Китая на 2009-2018 годы.