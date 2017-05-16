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Представители национальных автономий предложили создать в Москве Дом народов России

В стране
16 мая, 17:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, мая. /ТАСС

На его базе планируется разрабатывать методические материалы для учителей, помогающие в обучении детей общению с представителями разных наций и сохранению культурных традиций

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КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Представители национально-культурных автономий предложили Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) проработать вопрос создания Дома народов России. Об этом говорится в тексте резолюции (есть в распоряжении ТАСС), принятой по итогам межрегиональной конференции "Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России", прошедшей в Казани.

"Участники конференции считают актуальным и целесообразным продолжить совершенствование института национально-культурных автономий и предложить ФАДН проработать вопрос о возможности создания дополнительного объекта многофункциональной инфраструктуры - Дома народов России для развития деятельности общественного сектора, участвующего в реализации госнацполитики РФ", - говорится в тексте.

Как сообщила на конференции председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, Дом народов должен стать центром поддержки национально-культурных автономий, общественных организаций, органов государственной власти. На его базе в будущем планируют разрабатывать методические материалы для представителей сферы образования, чтобы дети с малых лет понимали, как нужно сохранять культурные традиции и общаться с представителями разных наций.

Кроме того, участники приняли решение о необходимости создания Ассоциации Домов дружбы народов, чтобы можно было оперативно обсуждать вопросы и проблемы, общаться и обмениваться опытом. В ближайшее время с такой просьбой они обратятся к Ассамблее народов России.

В работе конференции в Казани приняли участие 42 региона, всего порядка 200 человек. На конференции обсуждались проблемы домов дружбы и национально-культурных автономий разных регионов, рассматривались вопросы взаимодействия общественных организаций с госструктурами.

Кроме того, прошло заседание рабочей группы по обсуждению концепции разрабатываемого закона "О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями", главная цель которого - закрепить на законодательном уровне идеи стратегии госнацполитики, которые вошли в жизнь. Пока предложения экспертов по нему изучаются.

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