На севере Якутии начался ледоход, подъем воды составил полметра

ЯКУТСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Ледоход на реке Колыма начался в Верхнеколымском районе, вода за 12 часов поднялась на полметра. Угрозы населенным пунктам нет, сообщил ТАСС глава Верхнеколымского района Вячеслав Сергеев.

"Все силы и средства с началом весеннего половодья переведены в режим повышенной готовности. В районе организован и проведен весь комплекс противопаводковых мероприятий: выставлены посты безопасности", - сказал он.

По данным МЧС, ледоход на реке Колыма проходит по территории Верхнеколымского района, вода за 12 часов прибыла на 57 см, фактический уровень воды составил 454 см при критическом 770 см.

Как сообщил глава района, к развертыванию готовы два пункта временного пребывания с общей вместимостью до 150 человек.

"Из опасных мест население будет выведено при критической отметке. В этом году ожидаем повышения уровня воды на 1,5-2 метра выше критических", - сказал он.

Также в Верхнеколымском районе есть угроза подтопления взлетной полосы, которая будет находится в затопленном состоянии в течении месяца. Для перевозки людей будут организованы стыковочные рейсы на вертолетах. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Нынешняя зима выдалась аномальной для северных и арктических районов Якутии, где за месяц выпала пятимесячная норма осадков, побив 40-летний рекорд.

Большие снегозапасы зафиксированы в колымской группе районов, где прогнозируется угроза затопления населенных пунктов. На местах ситуацию контролируют рабочие группы, в составе которых сотрудники МЧС, службы спасения, руководители министерств и ведомств, органов местного самоуправления.