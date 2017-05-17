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Красноярский край выделит 200 млн рублей на организацию авиарейсов из Норильска

В стране
17 мая, 16:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, мая. /ТАСС

Из федерального бюджета также будет выделено около 200 млн рублей на создание новой маршрутной схемы авиперевозок

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КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Красноярский край выделит 200 млн рублей на организацию новых авиарейсов из Норильска на период реконструкции аэропорта Алыкель. Об этом сообщило Министерство транспорта региона.

"В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) норильского аэропорта Алыкель в летний период будет введена новая маршрутная схема авиаперевозок, которая потребует дополнительного краевого финансирования. В частности, около 200 млн рублей выделят из бюджета края на осуществление межрегиональных полетов по маршрутам Норильск - Новый Уренгой и Норильск - Сургут", - говорится в сообщении. Столько же средств поступит и из федерального бюджета.

Правительство региона утвердило изменение в программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2017-2019 гг.", в том числе и в вопросе связанном с финансированием новых авиарейсов.

Ранее сообщалось, что во время реконструкции ВПП, которая пройдет летом, аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации. Поэтому ожидается снижение объемов перевозок пассажиров в летние месяцы при том, что традиционно в это время наблюдается самый большой пассажиропоток.

На период реконструкции была выработана особая схема распределения авиабилетов. Часть их будет предоставлена льготникам, остальные, во избежание дефицита, пущены в свободную продажу волнами: с 1 февраля, 1 марта и 1 апреля. Перевозки в Москву и в другие города будут осуществляться через Красноярск, а также Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний Nordstar, "Красавиа", "Турухан" и "ЮТэйр".

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке ВПП длиной более 1 км, большие воздушные суда не смогут приземляться в Норильске. Завершатся работы в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)", 9,6 млрд рублей выделено из федерального бюджета, 3 млрд - направит компания "Норильский никель".

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