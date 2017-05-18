Навигация началась на северных реках Красноярского края

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КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Караван судов Енисейского речного пароходства (ЕРП) зашел на реку Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба пароходства.
"Сегодня, 18 мая, караван судов Енисейского пароходства зашел на Подкаменную Тунгуску. В составе каравана по доставке грузов в населенные пункты, расположенные на этой реке, участвуют 22 буксировщика, 10 сухогрузов, пять танкеров и 27 несамоходных барж", - говорится в сообщении.
Подкаменная Тунгуска считается одной из самых сложных рек в стране для судовождения, поэтому завоз проходит с участием мощного вспомогательного флота.
Не все населенные пункты, куда должны подходить суда для разгрузки и возможной последующей загрузки в обратном направлении, имеют оборудованные причалы, поэтому пароходство производит доставку грузов и погрузо-разгрузочные работы судами, оборудованными стационарными кранами грузоподъемностью до 5 тонн.
На суда пароходства, следующие в пункты назначения, расположенные на реке Подкаменная Тунгуска, отгружено более 31 тыс. тонн сухогрузов и 6 тыс. тонн нефтеналивных грузов.
Основным заказчиком услуг ЕРП по завозу грузов по реке Подкаменная Тунгуска для снабжения объектов Куюмбинского месторождения является ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз".
С Куюмбинского месторождения суда пароходства доставят в Туру и Ванавару 12 тыс. тонн сырой нефти. Также в навигацию текущего года по программе северного завоза Енисейским пароходством будет завезено для жизнеобеспечения жителей населенных пунктов на реке Подкаменная Тунгуска порядка 7 тыс. тонн различных грузов.