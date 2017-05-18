Более 740 млн рублей необходимо Верхнеколымскому району Якутии, которому угрожает паводок

ЯКУТСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Наибольший урон весенне-летние паводки могут нанести колымской группе районов Якутии, где повышенные уровни воды сохранятся до осени. В частности, Верхнеколымскому району Якутии необходимо более 744 млн рублей на расходы, связанные с паводком, об этом ТАСС сообщил глава района Вячеслав Сергеев.

"Предполагаемые финансовые расходы по району в связи с угрозой паводка составят более 744 млн рублей. Так, при уровне воды 950 см под подтопление в районе попадет 142 дома, где проживают 1,7 тыс. человек, в том числе 330 детей, и 16 социальных объектов", - сказал он.

На данный момент нижняя кромка ледохода находится у поселка Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составил 547 см при критическом 950 см, подъем воды за сутки составил 80 см. По прогнозам гидрологов, повышенные уровни воды на реке Колыма сохранятся до осени и взлетно-посадочная полоса будет затоплена в течение месяца.

Как пояснил ТАСС замруководителя госкомобеспесения республики Дмитрий Лепчиков, в бюджете республики на ликвидацию последствий паводка заложено 150 млн рублей, на превентивные меры было потрачено более 20 млн рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, в Якутии в зону возможного подтопления весной попадает 95 населенных пунктов на территории 21 района, где проживают 39 тыс. человек. В связи с этим глава республики Егор Борисов распорядиться заранее провести работу с населением. В прошлом году в Якутии было подтоплено всего три населенных пункта. Наибольший урон весенним и летним половодьем был нанесен в 2014 году, когда в зону затопления попали 243 дома, в которых проживали 2,6 тыс. человек, в трех муниципальных образованиях был введен режим ЧС регионального уровня, в четырех - режим ЧС муниципального уровня.