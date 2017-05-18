Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 740 млн рублей необходимо Верхнеколымскому району Якутии, которому угрожает паводок

В стране
18 мая, 11:26 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Сейчас уровень воды составляет 547 см при критическом 950 см

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Наибольший урон весенне-летние паводки могут нанести колымской группе районов Якутии, где повышенные уровни воды сохранятся до осени. В частности, Верхнеколымскому району Якутии необходимо более 744 млн рублей на расходы, связанные с паводком, об этом ТАСС сообщил глава района Вячеслав Сергеев.

"Предполагаемые финансовые расходы по району в связи с угрозой паводка составят более 744 млн рублей. Так, при уровне воды 950 см под подтопление в районе попадет 142 дома, где проживают 1,7 тыс. человек, в том числе 330 детей, и 16 социальных объектов", - сказал он.

На данный момент нижняя кромка ледохода находится у поселка Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составил 547 см при критическом 950 см, подъем воды за сутки составил 80 см. По прогнозам гидрологов, повышенные уровни воды на реке Колыма сохранятся до осени и взлетно-посадочная полоса будет затоплена в течение месяца.

Как пояснил ТАСС замруководителя госкомобеспесения республики Дмитрий Лепчиков, в бюджете республики на ликвидацию последствий паводка заложено 150 млн рублей, на превентивные меры было потрачено более 20 млн рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, в Якутии в зону возможного подтопления весной попадает 95 населенных пунктов на территории 21 района, где проживают 39 тыс. человек. В связи с этим глава республики Егор Борисов распорядиться заранее провести работу с населением. В прошлом году в Якутии было подтоплено всего три населенных пункта. Наибольший урон весенним и летним половодьем был нанесен в 2014 году, когда в зону затопления попали 243 дома, в которых проживали 2,6 тыс. человек, в трех муниципальных образованиях был введен режим ЧС регионального уровня, в четырех - режим ЧС муниципального уровня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
6
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама