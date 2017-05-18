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В музее Салехарда в "Ночь музеев" выставят копию мамонтенка Маши

В стране
18 мая, 12:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

Музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в ЯНАО в 12-й раз примет участие в акции "Ночь музеев"

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© Виталий Невар/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Салехарде выставит 19 мая изготовленную в Японии копию мамонтенка Маши, найденной почти 30 лет назад на Ямале, выставка приурочена к "Ночи музеев - 2017". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Главный музей арктического региона в 12-й раз примет участие в "Ночи музеев". Жители Салехарда смогут посетить обновленную выставку "Время мамонта", которая после переэкспозиции пополнилась еще одним малышом ледниковой эпохи - мамонтенком Машей", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в музее, мамонтенка Машу нашли в 1988 году в устье реки Юрибете-Яха (ЯНАО), оригинал мумии хранится в Зоологическом музее Санкт-Петербурга, а в фондах ямальского музея находится точный муляж. "В последний раз Маша в Салехарде экспонировалась в 2011 году, затем выставлялась в Южно-Сахалинске и Калининграде. Для Маши подготовлена специальная витрина неподалеку от мамонтенка Любы", - уточнили в музее.

Мумию детеныша мамонта, возраст которого - около двух- трех месяцев, вес - более 40 кг, а длина - около 70 см, назвали Машей в честь старшей дочери ученого, который вел раскопки в 1988 году. Мумия была забальзамирована в Японии в начале 2000-х годов, там же была изготовлена точная копия Маши. Мамонтенка Любу, рядом с которой будет стоять Маша, нашли в 2007 году на берегу реки Юрибей (ЯНАО) и назвали в честь жены оленевода, обнаружившего мамонтенка. Люба, возраст которой около одного месяца, считается самой удачно сохранившейся в мире мумией этого животного.

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