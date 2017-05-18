Цыбульский: число опорных зон для развития Арктики может вырасти

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Количество опорных базовых зон в Арктике, ранее определенных по одной для каждого Арктического региона РФ, в ближайший год может увеличиться. Это произойдет за счет разработки минерально-сырьевых центров, сообщил ТАСС замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский в кулуарах международного форума приграничных регионов в Пскове.

"На сегодня мы определи восемь опорных зон как некие базовые. В дальнейшем после экспертной и научной проработки их количество может измениться. Я думаю, что это произойдет в ближайший год", - сказал он.

Цыбульский пояснил, что по обозначенным ранее опорным зонам в настоящее время идет "серьезная научная проработка". Одновременно, по его словам, Минприроды РФ разрабатывает проект следующих опорных зон с минерально-сырьевыми центрами. "Эти крупные проекты, связанные с добычей полезных ископаемых, и водородный проект являются сердцевиной этих (будущих) опорных зон", - пояснил он.

Как ранее сообщалось, в каждом из восьми арктических регионов России будет создана опорная зона развития. Создание опорных зон предусмотрено территориальным принципом развития Арктики, который предложено использовать вместо отраслевого, как планировалось ранее. При этом приходящие в эти зоны инвесторы будут получать льготы - налоговые, таможенные и многие другие.

Работа по созданию опорных зон будет вестись в три этапа. Первый (2016-2017 гг.) предусматривает разработку концепции этих зон. На втором (2018-2020 гг.) будут запущены пилотные проекты опорных зон, пройдет их наполнение научными и технологическими решениями. На третьем этапе, рассчитанном до 2025 года, опорные зоны начнут полноценную работу.