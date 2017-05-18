Владимир будет библиотечной столицей России в 2018 году

ВЛАДИМИР, 18 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Владимир получил статус библиотечной столицы России 2018 года, город также станет местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Об этом сообщается на сайте Российской библиотечной ассоциации.

Торжественная церемония объявления библиотечной столицы России прошла в Красноярске, где завершает работу Всероссийский библиотечный конгресс. Красноярск является библиотечной столицей России 2017 года.

"В заключительный день работы Всероссийского библиотечного конгресса в Красноярской краевой филармонии состоялась торжественная церемония объявления библиотечной столицы России 2018 года. Это звание получил Владимир", - сообщили в Российской библиотечной ассоциации.

Владимирская область известна как один из передовых регионов страны по развитию библиотечного дела. Так, 31 мая 2016 года в поселке Боголюбово была открыта первая в стране сельская библиотека, созданная в рамках пилотного проекта программы Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. Учреждение культуры получило функции досугового центра, оборудованного конференц-залом, амфитеатром, бесплатным Wi-Fi. Директор библиотеки Ольга Андон в 2013 году стала первым победителем всероссийского конкурса "Библиотекарь года".

Всероссийский конкурс "Библиотечная столица России" ведет историю с 1998 года и стал ежегодной традицией, позволяющей представить профессиональной и широкой общественности передовой опыт регионов РФ в библиотечном деле и сфере культуры. Каждый год один из российских городов получает почетное звание библиотечной столицы России и становится местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса. В разные годы этот статус получали Тверь, Ярославль, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Псков, Ульяновск, Калининград.