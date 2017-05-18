Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму прошли митинг и концерт-реквием в память о жертвах депортации 1944 года

В стране
18 мая, 13:47 UTC+3 БАХЧИСАРАЙ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Руководство Крыма, представители мусульманского и православного духовенства возложили цветы к установленному на строящемся мемориальном комплексе

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАХЧИСАРАЙ/ Республика Крым/, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Траурный митинг и концерт-реквием прошли в Бахчисарайском районе Крыма неподалеку от станции Сирень, откуда 18 мая 1944 года отправлялись первые эшелоны с депортированными крымскими татарами. На этом месте в настоящее время возводится мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв депортации народов Крыма.

"Мы собрались в этом памятном месте для всех крымчан. Это место памяти о жертвах трагической депортации. Мы должные всегда помнить об уроках истории. Ни один народ не должен отвечать за проступки отдельных его представителей", - сказал на митинге глава республики Сергей Аксенов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал 18 мая 1944 года днем великой трагедии. "В этот день вместе с крымскими татарами скорбят крымчане всех национальностей и вероисповеданий. Мы должны строить сейчас все вместе общее будущее для наших детей и внуков", - отметил он в своем выступлении.

Смотрите также

Первую очередь мемориала жертвам депортации открыли в Крыму

В свою очередь муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил, что во всех храмах полуострова, как в мечетях, так и в православных церквях, пройдут молебны в память о жертвах депортации. "Мы все живем в Крыму мирно и спокойно, у нас есть взаимопонимание с властью, и все важные для крымских татар проекты сейчас реализуются. Один из них - строительство соборной мечети в Симферополе, чего мы ждали десятки лет", - подчеркнул он.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвал все народы Крыма к миру и мудрости. "Трагедия депортации откликается болью у всех жителей полуострова. Я призываю всех крымчан и дальше хранить мир и мудрость, быть терпимыми друг к другу", - сказал он.

Руководство Крыма, представители мусульманского и православного духовенства возложили цветы к установленному на строящемся мемориальном комплексе вагону-теплушке, установленному здесь в память о трагедии 18 мая 1944 года.

Председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов напомнил, что на программу обустройства ранее депортированных в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию республики на период до 2020 года из федерального бюджета выделяется 10 млрд руб. "Достаточно сказать, что только в этом году будет выделено 3 млрд руб., это большая сумма, которая пойдет на строительство школ, жилых домов и детских садов", - сказал он ТАСС. По словам Смирнова, речь идет о строительстве 28 объектов.

Депортация крымских татар

В период с 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
6
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ
5
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
6
"Южуралзолото" закроет рудник в Забайкалье, где бастуют горняки
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама