В Крыму прошли митинг и концерт-реквием в память о жертвах депортации 1944 года

БАХЧИСАРАЙ/ Республика Крым/, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Траурный митинг и концерт-реквием прошли в Бахчисарайском районе Крыма неподалеку от станции Сирень, откуда 18 мая 1944 года отправлялись первые эшелоны с депортированными крымскими татарами. На этом месте в настоящее время возводится мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв депортации народов Крыма.

"Мы собрались в этом памятном месте для всех крымчан. Это место памяти о жертвах трагической депортации. Мы должные всегда помнить об уроках истории. Ни один народ не должен отвечать за проступки отдельных его представителей", - сказал на митинге глава республики Сергей Аксенов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал 18 мая 1944 года днем великой трагедии. "В этот день вместе с крымскими татарами скорбят крымчане всех национальностей и вероисповеданий. Мы должны строить сейчас все вместе общее будущее для наших детей и внуков", - отметил он в своем выступлении.

В свою очередь муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил, что во всех храмах полуострова, как в мечетях, так и в православных церквях, пройдут молебны в память о жертвах депортации. "Мы все живем в Крыму мирно и спокойно, у нас есть взаимопонимание с властью, и все важные для крымских татар проекты сейчас реализуются. Один из них - строительство соборной мечети в Симферополе, чего мы ждали десятки лет", - подчеркнул он.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвал все народы Крыма к миру и мудрости. "Трагедия депортации откликается болью у всех жителей полуострова. Я призываю всех крымчан и дальше хранить мир и мудрость, быть терпимыми друг к другу", - сказал он.

Руководство Крыма, представители мусульманского и православного духовенства возложили цветы к установленному на строящемся мемориальном комплексе вагону-теплушке, установленному здесь в память о трагедии 18 мая 1944 года.

Председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов напомнил, что на программу обустройства ранее депортированных в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию республики на период до 2020 года из федерального бюджета выделяется 10 млрд руб. "Достаточно сказать, что только в этом году будет выделено 3 млрд руб., это большая сумма, которая пойдет на строительство школ, жилых домов и детских садов", - сказал он ТАСС. По словам Смирнова, речь идет о строительстве 28 объектов.

Депортация крымских татар

В период с 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.