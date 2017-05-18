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Севастопольский госуниверситет и ОСК построят исследовательское судно "Пионер-М" к 2020 г.

В стране
18 мая, 16:21 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, мая. /ТАСС

Общий бюджет проекта составляет 380 млн рублей

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ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) реализует проект научно-исследовательского роботизированного катамарана "Пионер-М", который планируется построить к 2020 году. Об этом сообщил заведующий кафедрой "Информатика и управление в технических системах" вуза Алексей Кабанов на расширенном совещании рабочей группы Национальной технологической инициативы MariNet, прошедшем в Томске в рамках форума молодых ученых на форуме U-NOVUS.

"Мы предлагаем финансирование в пропорции 70 на 30%, 70% - это государственная поддержка, а 30% - это финансирование партнерами. Реализация проекта планируется в три этапа до 2020 года", - сказал Кабанов, добавив, что общий бюджет проекта составляет 380 млн рублей.

По его словам, до 2018 года должно завершиться проектирование самого судна и береговой инфраструктуры, специально оборудованной для беспилотной навигации, строительство катамарана должно завершиться в 2019 году, а в 2020 году пройдет его сертификация, будет подготовлена методическая база для обеспечения образовательного процесса.

Ранее проект создания научно-исследовательского судна "Пионер-М" был одобрен и утвержден Агентством стратегических инициатив. Катамаран предназначен, во- первых, для образовательных целей, с его помощью, к примеру, можно будет обучать специалистов элементам безэкипажного судоходства, во-вторых, благодаря оборудованию судна лабораториями, с его помощью можно будет проводить морские исследования. При этом, как рассказал Кабанов, планируется, что в рамках реализации проекта будут созданы новые образовательные модели и стандарты.

Форум U-NOVUS-2017 открылся в Томске 17 мая, а завершится 19 мая. Основная тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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