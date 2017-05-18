Жители Иркутской области выступили против ГЭС в Монголии из-за рисков для Байкала

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Жители Иркутской области высказались против строительства ГЭС на притоках реки Селенга в Монголии, предложив их инициаторам продолжить поиск альтернативных решений для энерго- и водообеспечения страны.

В четверг в Иркутском научном центре (ИНЦ) СО РАН проходят итоговые общественные консультации по проекту MINIS (проект правительства Монголии и Всемирного банка по развитию инфраструктуры горнорудной промышленности, в рамках которого производится разработка технического задания на проектирование ГЭС).

Ранее на этой неделе они прошли в Слюдянском и Ольхонском районе и также не получили поддержки общественности. За итоговую резолюцию по проекту на слушаниях ИНЦ СО РАН проголосовали около 200 человек.

"По результатам общественных консультаций население отрицательно отнеслось к перспективе строительства ГЭС на притоках реки Селенга в Монголии и высказалось за поиск их альтернатив, безопасных для экологии Селенги и Байкала", - сказал председатель слушаний, председатель президиума ИНЦ СО РАН Игорь Бычков.

"Принято решение признать преждевременной разработку технического задания на проведение региональной экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий проекта до завершения всех исследований", - процитировал он резолюцию.

В документе также сказано, что эти исследования должны быть рассмотрены совместной экспертной группой российских и монгольских специалистов. "Россия сформировала состав такой группы со своей стороны и теперь ждет ответный шаг от Монголии", - добавил Бычков.

Все решит Всемирный банк

В марте этого года аналогичные консультации с последовавшей отрицательной реакцией прошли на территории Бурятии. Как пояснил ТАСС российский координатор Международной экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов, эти документы могут стать серьезным препятствием для дальнейшего финансирования проекта MINIS со стороны Всемирного банка (ВБ).

"Мы подали жалобу во Всемирный банк..., после чего были организованы общественные консультации на территории России. В июле совет директоров ВБ рассмотрит их итоги, после чего будет принято окончательное решение о возможности продолжения проекта... По критериям ВБ реализация подобных проектов не может проводиться без учета общественного мнения жителей той страны, которая подвергнется воздействию", - сказал эксперт.

При этом он пояснил, что Россия в данном случае не может для защиты Байкала обратиться к международному сообществу, поскольку "не ратифицировала, а Монголия не подписала международную природоохранную конвенцию по трансграничному воздействию, где прописаны механизмы решения таких проектов".

"Вместо этого двумя странами в 2005 году было подписано межправительственное соглашение по трансграничному воздействию, где сказано, что стороны обязаны уведомлять друг друга о планах по строительству гидротехнических сооружений на трансграничных реках", - отметил Колотов.

Настаивают на ГЭС

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Обращали ученые внимание и на сейсмической опасности территории возможного строительства ГЭС.

В начале октября 2016 года стало известно, что вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России, Всемирный банк объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС "Шурэн" и водохранилища "Орхон" на реках в Монголии. В связи с этим в банк обратился министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. В письме он просил разъяснить ситуацию. Позже последовал ответ с отрицанием объявления тендера.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадают 336 рек, вытекает одна - Ангара.