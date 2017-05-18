Создание ледостойкой платформы в Арктике потребует 6 млрд руб.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Создание ледостойкой платформы для научной работы в Арктике потребует 6 млрд руб., Минприроды ищет отечественную компанию, которая возьмется за проект. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ведомства Сергей Донской.

"Когда вы находитесь на льдине, это опасно, это высокий риск. Когда мы говорим о платформе, это современный подход, который позволяет сделать круглогодичными и научные исследования. и нахождение людей на этой платформе. Реализация этого проекта серьезно продвинет наши научные исследования в Арктике", - сказал министр.

По его словам, проект уже представили руководству страны. "Сейчас рассматривается, каким образом это можно финансировать: 6 млрд рублей - достаточно серьезная сумма. Плюс ко всему надо еще найти соответствующий завод, который возьмется за строительство этой платформы. Мы надеемся, что это будет отечественное производство", - сказал Донской.

Он выразил уверенность, что это будет международный проект. "Будем приглашать исследователей из других стран. Международное взаимодействие будет обязательно происходить", - сказал министр.

21 мая в России отмечается день полярника. 80 лет назад, 21 мая 1937 года была открыта первая дрейфующая полярная станция СП-1 под руководством Ивана Папанина. Полярники прошли 2,5 тысячи километров за девять месяцев на дрейфующая льдине. В Москве к годовщине этого события выпущена памятная книга "Папанинская четверка", презентация которой состоялась в четверг на пресс-конференции.

Кроме этого, под эгидой Минприроды в Москве и Санкт- Петербурге реализуется граффити-проект "Арктика на улицах города". В частности, в столице на пересечении улиц Сретенка и Сретенский бульвар на стене дома размещено граффити, сделанное по знаменитой фотографии Якова Халипа, на которой запечатлена четверка папанинцев.