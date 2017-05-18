В Рязанской области готовы внедрить три практики "Магазина верных решений"

РЯЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Рязанской области готовы в ближайшее время внедрить три успешные практики, предлагаемые проектом "Магазин верных решений" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Идеи будут касаться развития городской среды. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель представительства АСИ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Дмитрий Абрамов в рамках всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни", проходящего в Рязани.

"Рязанская область достаточно активно, все больше и больше включается в повестку АСИ, и все чаще и чаще будет звучать в ближайшее время в хорошем смысле. Сейчас, в том числе, Рязанская область будет участвовать в проекте "Магазин верных решений", который был создан агентством (АСИ - прим. ТАСС) совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти. В частности, по развитию городской среды Рязанская область выбрала три готовых, показавших свою эффективность решения для внедрения в ближайшее время на территории региона", - отметил представитель АСИ.

Онлайн-площадка "Магазин верных решений" была презентована АСИ на Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля 2017 года. Проект представляет собой онлайн- площадку, на которой собраны лучшие практики предоставления государственных услуг гражданам, выявленные по итогам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

На данный момент в "Магазине" представлено около 30 практик, в том числе практики концессий, которые относятся к отрасли благоустройства городской среды и ЖКХ. Среди них проект по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в Саратовской области, проект Чувашской Республики по внедрению автоматизированной системы учета потребления энергоресурсов, проект государственно-частного партнерства в водохозяйственном комплексе на примере города Оренбурга, проект строительства современной автоматизированной биокотельной во Владимирской области. До конца года проект, как предполагается, объединит 50 идей.

В Рязани 18 мая открылся всероссийский форум "Территория бизнеса - территория жизни", а также национальная премия "Бизнес-Успех". Форум собрал более 500 участников, это представители малого и среднего бизнеса, региональных властей, банкиры и руководители общественных организаций предпринимателей. Рязанскую область на форуме представляют более 200 предпринимателей, кроме того, среди гостей форума представители бизнеса из других регионов ЦФО, а также представители руководства Калужской, Владимирской, Орловской, Тамбовской, Московской областей и города Москвы.