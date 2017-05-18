Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Рязанской области готовы внедрить три практики "Магазина верных решений"

В стране
18 мая, 17:21 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 18, мая. /ТАСС

Идеи будут касаться развития городской среды

Поделиться
Материал из 1 страницы

РЯЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Рязанской области готовы в ближайшее время внедрить три успешные практики, предлагаемые проектом "Магазин верных решений" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Идеи будут касаться развития городской среды. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель представительства АСИ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Дмитрий Абрамов в рамках всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни", проходящего в Рязани.

"Рязанская область достаточно активно, все больше и больше включается в повестку АСИ, и все чаще и чаще будет звучать в ближайшее время в хорошем смысле. Сейчас, в том числе, Рязанская область будет участвовать в проекте "Магазин верных решений", который был создан агентством (АСИ - прим. ТАСС) совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти. В частности, по развитию городской среды Рязанская область выбрала три готовых, показавших свою эффективность решения для внедрения в ближайшее время на территории региона", - отметил представитель АСИ.

Онлайн-площадка "Магазин верных решений" была презентована АСИ на Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля 2017 года. Проект представляет собой онлайн- площадку, на которой собраны лучшие практики предоставления государственных услуг гражданам, выявленные по итогам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

На данный момент в "Магазине" представлено около 30 практик, в том числе практики концессий, которые относятся к отрасли благоустройства городской среды и ЖКХ. Среди них проект по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в Саратовской области, проект Чувашской Республики по внедрению автоматизированной системы учета потребления энергоресурсов, проект государственно-частного партнерства в водохозяйственном комплексе на примере города Оренбурга, проект строительства современной автоматизированной биокотельной во Владимирской области. До конца года проект, как предполагается, объединит 50 идей.

В Рязани 18 мая открылся всероссийский форум "Территория бизнеса - территория жизни", а также национальная премия "Бизнес-Успех". Форум собрал более 500 участников, это представители малого и среднего бизнеса, региональных властей, банкиры и руководители общественных организаций предпринимателей. Рязанскую область на форуме представляют более 200 предпринимателей, кроме того, среди гостей форума представители бизнеса из других регионов ЦФО, а также представители руководства Калужской, Владимирской, Орловской, Тамбовской, Московской областей и города Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
3
Украина возбудила дело против Сталина и Берии за депортацию крымских татар
4
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама