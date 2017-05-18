Цуканов: включение Карелии в Арктическую зону даст региону новые возможности

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ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Включение части Карелии в Арктическую зону откроет перед республикой новые возможности и позволит получить дополнительные средства на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков сказал, что надеется на включение в Арктическую зону Лоухского, Кемского и Беломорского районов республики.
"Конечно, вопрос о включении части территории Карелии в список опорных зон Арктики непростой. Несколько дней назад в рамках юридического форума (VII Петербургского юридического форума - прим. ТАСС) я проговорил с Дмитрием Анатольевичем Медведем возможность включения части Карелии в Арктическую зону. Это дает новые возможности и самое главное - участвовать в получении средств на социальную, промышленную, транспортную инфраструктуру", - сказал Цуканов на встрече с жителями в карельском моногороде Кондопога.
Полпред добавил, что вопрос о включении районов Карелии в Арктическую зону будет обсуждаться с членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы.
В марте, в кулуарах международного форума "Арктика - территория диалога", врио главы Карелии Парфенчиков сообщил ТАСС, что для республики важный вопрос - доказать свою позицию о необходимости расширения Арктической зоны за счет Беломорского побережья. Он также напомнил, что ранее власти Карелии подали соответствующие документы на рассмотрение федерального правительства.
Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года, в Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также муниципальное образование городского округа "Воркута" (Республика Коми).