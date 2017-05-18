Коран в тумбочке и ночной завтрак: как в РФ развивают халяльный туризм

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Халяльный туризм имеет большие перспективы развития в России: каждый год РФ принимает все больше туристов-мусульман. Однако, как рассказали эксперты на форуме KazanSummit 2017, пока страна находится лишь на начальном этапе формирования подобных туристических продуктов.

"С каждым годом Россия принимает все больше туристов из разных стран, в том числе мусульманских. Такие туристы предъявляют много требований к обслуживанию и в том числе подтверждению халяльных услуг. К сожалению, на сегодняшний день информации о статусе предоставляемых услуг, тем более халяльного происхождения, недостаточно или в регионах вообще нет, и это важная задача, над которой еще предстоит работать. Тем не менее спрос на халяльные услуги растет", - рассказал заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.

Откуда приезжают

Ислам исповедуют 2 млрд человек в 142 странах. Точных данных о том, сколько исламских туристов приезжает ежегодно в РФ, эксперты не назвали, отметив только, что в Россию приезжают не только из стран Ближнего Востока. Растет и количество китайских туристов, которые исповедуют ислам.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга туристы стремятся и в мусульманские регионы России, один из них - Татарстан. Как рассказал президент ассоциации турагентств республики Рамиль Мифтахов, направление востребовано туристами из Ирана и ОАЭ.

"Мы приняли уже несколько рекламных туров и ожидаем туристов из Ирана, из Арабских Эмиратов и других исламских стран. Мы изначально предполагали, что направление халяль будет не так уж и востребовано, но последний опыт показал, что эти критерии (туристов-мусульман) обязательны. При выборе ресторана, гостиницы, при выборе питания определение "халяль" стоит первым вопросом", - подчеркнул Мифтахов.

Зачастую наличие полной инфраструктуры халяль является решающим фактором для таких туристов при выборе тура. "Мы отрабатывали малазийский рынок: формировали группы по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Казань. В Москве и Казани - все о'кей, а в Санкт-Петербурге размещения халяль почти нет, мало гостиниц. И часть малазийских туристов не поехали в РФ, так как не было только одного "куска", - рассказал президент "Спутник-спорт энд бизнес тревел" Ильдар Мусин.

Что требуется халяль-туристам

Есть ряд требований, которые туристы-мусульмане предъявляют к гостиницам. Как рассказала президент ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина, среди них - наличие молельной комнаты. В номере должно быть обозначено направление для молитвы и расписание намаза.

Также важно наличие в номере экземпляра Корана, в гостинице должно быть организовано халяль-питание. "Есть периоды, когда верующие держат пост, и должна быть готовность предоставить завтрак в ночное время", - рассказала Сафина. Кроме того, в мини-баре не должно быть алкоголя. В Казани уже есть несколько отелей, которые прошли сертификацию и соблюдают эти и другие необходимые нормы.

Также на халяль-стандарты перестраивается в Казани и сеть общественного питания. Предприятия, которые заявляют в своем меню блюда халяль, имеют как максимум - выделенные помещения для приготовления такой еды, как минимум - отдельный стол и инвентарь, чтобы обрабатывать продукцию.

Условия в аэропорту

Как отметили эксперты, необходимым условиям должны соответствовать не только отели и рестораны. Требования должны соблюдаться на всем протяжении путешествия туриста, в том числе в аэропорту. Как рассказала директор по стратегическому развитию казанского аэропорта Вероника Кташева, Казань - один из главных аэропортов по отправке хаджевых групп, поэтому здесь условия максимально приспособлены для мусульман.

"Для всех пассажиров общие правила по досмотру и контролю. Но нас не ограничивают в подходах к обслуживанию. На досмотре применяются специальные радиоволновые сканеры, куда человек заходит и досматривается без тактильного осмотра. Необходимость в дополнительном тактильном досмотре исключена", - сказала Кташева.

Однако даже в казанском аэропорту соблюдены далеко не все необходимые условия: пока что здесь нет халяльного питания. "Оно только будет вводиться. В следующем году уже будет отдельное меню", - добавила представитель аэропорта.

Татарстан - лишь один из немногих регионов, где в целом развита инфраструктура для туристов мусульман. В целом же субъектам РФ только предстоит внедрять необходимые стандарты. "И если этого сейчас не сделать - мы можем просто потерять халяльного туриста", - заключил президент "Спутник-спорт энд бизнес тревел" Ильдар Мусин.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.