Уровень воды в притоке Колымы в Якутии за сутки вырос на 1,5 м

ЯКУТСК, 19 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Уровень воды в реке Ясачная - притоке реки Колыма, где расположено село Верхнеколымское, за сутки вырос на 1,5 метра. Об этом ТАСС сообщил глава Верхнеколымского района Якутии Вячеслав Сергеев.

"Сегодня утром начался ледоход на реке Ясачная, приток реки Колыма, где находится село Верхнеколымское. За сутки вода поднялась на 1,5 метра. Организован отгон скота в специальный пункт содержания, который обеспечен электричеством, стойловым местом, дровами для отопления. Затопленных домов пока нет", - сказал он.

В селе Верхнеколымск проживают около 340 человек. При повышении уровней воды размывается дорога, соединяющая поселок с райцентром, также затапливаются дворовые территории. В этом году в селе под угрозой затопления оказались 38 домов, в которых проживают 221 человек. Наибольший урон паводковыми водами был нанесен в 2014 году, когда в поселке Верхнеколымск было затоплено 45 дворовых территорий, в том числе семь домов.

По словам главы района, в этом году сценарий паводка 2014 года может повториться. "Мы провели расчеты, согласно которым ущерб селу Верхнеколымское может составить более 95 млн рублей, из которых большая часть средств потребуется на восстановление жилых домов - более 71 млн рублей", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в целом по району под угрозой затопления находятся 142 дома, где проживают 1,7 тыс. человек. Всего в районе проживают более 4 тыс. человек.

На других реках Якутии паводковая ситуация спокойная, критические уровни воды нигде не превышены, затопленных объектов нет.