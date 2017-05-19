Агентство по развитию Норильска начало свою работу

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КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Агентство по развитию Норильска, созданное администрацией города, компанией "Норникелем" и Благотворительным фондом Владимира Потанина, определилось с руководством и приступило к работе, сообщила пресс-служба "Норильского никеля".
"Наблюдательный совет новой для северного города структуры возглавил глава компании "Норникель" Владимир Потанин. В состав правления под председательством старшего вице-президента компании Ларисы Зельковой вошли председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета по городскому хозяйству Александр Пестряков, заместитель руководителя администрации города Норильска по собственности и развитию предпринимательства Андрей Малков, директор департамента социальной политики "Норникеля" Светлана Ивченко и заместитель директора Заполярного филиала ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин", - сообщила компания. Директором агентства назначен Сергей Панченко, экс-руководитель медиакомпании "Северный город".
"Уникальность "Норникеля" в очень большой степени зависит от людей, ее сотрудников. Поэтому компании важно, чтобы жизнь в Норильске была не просто комфортной, а современной, интересной. Добиться такого результата можно, если активные горожане, власти и "Норникель" объединят усилия для развития города. Мы рассчитываем на то, что Агентство станет катализатором инициатив разных городских объединений, предпринимателей, активных неравнодушных норильчан, которые хотели бы, чтобы в городе появились новые возможности, условия для реализации идей тех, кто здесь живет и работает", - цитирует пресс-служба Зельковой.
Агентство сконцентрирует свои усилия на проектах, направленных на качественное изменение городской среды, формирование комфортных условий для развития предпринимательства, в том числе, среднего и малого, улучшение сервисной инфраструктуры города, содействие занятости населения. В планах некоммерческой организации значатся также социокультурные проекты, развитие туристической инфраструктуры региона и повышение привлекательности территории для всех заинтересованных сторон.