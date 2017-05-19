В Иваново открыт первый в регионе мусоросортировочный завод

ИВАНОВО, 19 мая. /ТАСС/. Первый в Ивановской области мусоросортировочный завод открылся в Иваново, инвестиции в его строительство составили около 200 млн рублей. Как сообщил журналистам в ходе церемонии открытия министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, новое предприятие будет утилизировать лишь 30% мусора, остальное пойдет на вторсырье.

"Открытие такого предприятия - серьезный шаг руководства региона по выполнению требований федерального законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Если посмотреть на структуру производства предприятия, то 70% поступившего мусора пойдет на переработку как вторсырье, оставшиеся 30% будут спрессовываться для утилизации", - сказал Мень.

Он добавил, что "на заводе применяются современные технологии, никакого сжигания мусора, вокруг которого всегда разворачиваются экологические дискуссии, здесь производиться не будет". "Например, пластик будет перерабатываться в гранулы, порядка 10% из которого в перспективе можно будет использовать на производстве синтетического волокна, которое сейчас строится в Вичугском районе (Ивановской области - прим. ТАСС)", - отметил министр.

"Хочу отметить Ивановскую область как один из первых регионов, который успешно реализует новые "правила игры" по обращению с коммунальными отходами. Открытие такого производства существенно улучшит экологию региона", - сказал Мень, до 2013 года возглавлявший Ивановскую область.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, инвестиции в строительство завода составили около 200 млн рублей. "На предприятии планируется создать около 80 новых рабочих мест. Производственная мощность завода составит 120 тыс. тонн обрабатываемых отходов в год и позволит сортировать все твердые коммунальные отходы Иванова, Кохмы, Ивановского и Фурмановского районов. В перспективе - увеличение мощности до 300 тысяч тонн в год", - сказали в пресс-службе, уточнив, что инвестором проекта стала ивановская группа компаний "Чистое поле".

В конце 2016 года в России был принят закон, согласно которому все регионы России будут переходить на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора в течение двух лет, до 1 января 2019 года. Для этого регионы должны разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Схемы должны включать в себя всю цепочку данных об отходах - от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.