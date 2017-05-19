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Логистический комплекс "Почты России" в Ростовской области построят к концу 2018 года

В стране
19 мая, 15:14 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, мая. /ТАСС

Ранее планировалось, что логистический почтовый центр будет введен в эксплуатацию в 2016 году

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Логистический комплекс "Почты России" возле аэропорта Платов в Ростовской области возведут к концу 2018 года. Об этом сообщил ТАСС министр информационных технологий и связи региона Герман Лопаткин.

"В четвертом квартале 2018 года терминал уже полностью заработает. В декабре прошлого года начались работы на участке: за это время проведены работы на грунте, установлены ограждения, удалена растительность. Проблема запуска стройки в полном объеме, по информации генеральной дирекции "Почты России", заключается в том, что проект все еще не прошел полностью экспертизу", - сказал он.

Изначально планировалось, что строительство объекта начнется в 2015 году, а ввод в эксплуатацию был назначен на 2016 год. Позже завершение работ перенесли на конец 2017 года в связи с тем, что в проект включили создание многофункционального международного почтового терминала. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов на международном инвестиционном форуме "Сочи-2014".

Логистический почтовый центр будет обрабатывать как международную, так и внутрироссийскую почту. Пропускная способность центра ориентировочно составит более 1 млн почтовых отправлений в сутки. В зону прямого обслуживания центра должны войти шесть регионов: Волгоградская и Ростовская области, Республики Калмыкия и Адыгея, Краснодарский и Ставропольский край.

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