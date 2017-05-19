Росгвардия запустила дроны над реками в Нижегородской области, чтобы ловить браконьеров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая./ТАСС/. Сотрудники регионального управления Росгвардии подключили к мониторингу за ситуацией во время нереста рыбы на водных объектах Нижегородской области беспилотные летательные аппараты, с помощью таких мер с 15 апреля этого года от браконьеров спасено более 8 тысяч жизнеспособных рыб.
"Операция "Нерест" проходит на территории Нижегородской области до 15 июня. Сотрудники Росгвардии с начала операции 15 апреля спасли более 8 тыс. рыб, изъяли более 3 тыс. запрещенных орудий ловли, в том числе более 250 км сетей. Проводится ежедневное патрулирование акваторий региона и прибрежных зон", - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
По данным ведомства, "ситуацию контролируют с помощью беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда спецназначения Росгвардии".
В пресс-службе уточнили, что эти комплексы обеспечивают авиаразведку местности и помогают во время обнаружить браконьеров, которые охотятся за икрой ценных пород рыб.
"Во время рейдов и мониторинга нами выявлено более 156 нарушений правил рыболовства и 38 случаев незаконного предпринимательства. Возбуждено 57 уголовных дел за незаконный вылов рыбы. Работа эта ведется с 15 апреля, как только была объявлена оперативно-профилактическая акция "Нерест", - сообщили в пресс-службе.