Подросток из Адыгеи, спасший тонувшую одноклассницу, получил награду "Горячее сердце"

МАЙКОП, 19 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Семиклассник из аула Джерокай Шовгеновского района Адыгеи Заур Мирзов, спасший тонувшую в реке одноклассницу, получил нагрудный знак "Горячее сердце", учрежденный Фондом социально-культурных инициатив. Награду от имени председателя фонда Светланы Медведевой вручил в доме правительства республики врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Нам очень приятно сегодня награждать нашего героя - Заура Мирзова - памятным знаком "Горячее сердце". Мы гордимся тобой, ты проявил мужество и, рискуя своей жизнью, спас жизнь другого человека. Это достойный поступок настоящего мужчины, спасибо тебе!" - передает слова Кумпилова пресс-служба главы республики.

Как сообщили ТАСС в администрации Шовгеновского района республики, чрезвычайная ситуация произошла 29 апреля 2016 года, когда шестиклассница Саида Шхачемукова и ее подруга катались на тарзанке над рекой Фарс в ауле Джерокай. Неожиданно трос оборвался, и, оказавшись в воде, Саида начала тонуть, даже не успев позвать на помощь. В это время ее одноклассник Заур Мирзов возвращался из школы и по счастливой случайности оказался рядом с местом происшествия. Мальчик сразу бросился в воду и вытащил девочку из реки.

Врио главы Адыгеи также вручил Зауру Мирзову ценный подарок и сертификат на поездку во всероссийский детский центр "Орленок" (Краснодарский край). Такой же сертификат вручили и спасенной девочке - Саиде Шхачемуковой, добавили в пресс-службе главы.

Проект "Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" направлен на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. С 2013 года 526 россиян стали его лауреатами, их имена вписаны в Почетную книгу проекта.

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