Штормовое предупреждение по лавинам объявлено в день закрытия сезона катания в горах Сочи

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СОЧИ, 20 мая. /ТАСС/. Лавиноопасная обстановка сложилась в горных районах Сочи, где в субботу завершается сезон катания на лыжах. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, сообщила в субботу пресс-служба администрации города-курорта.
"20-21 мая в горах Сочи выше 2500 метров над уровнем море лавиноопасно", - отмечается в сообщении мэрии Сочи.
Владельцам горнолыжных курортов рекомендовано обеспечить автономными источниками питания гостиницы и перевести в режим повышенной готовности противолавинные службы.
Спасатели призывают туристов кататься только на оборудованных склонах. Сезон катания в Сочи длится до 20 мая.